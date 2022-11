Enzo Fittipaldi slaat handen ineen met Red Bull

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun roemruchte Red Bull Junior Team. Onder andere Max Verstappen, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo stroomden door naar de Formule 1. Vandaag onthulde men een nieuw lid van de Red Bull-familie, Formule 2-coureur Enzo Fittipaldi tekende namelijk een contract.

Fittipaldi maakte via Twitter zelf het nieuws bekend. De jonge Braziliaan liet weten dat hij nu onderdeel is van de Red Bull-familie, of hij daadwerkelijk onderdeel wordt van het Red Bull Junior Team is niet bekend. Fittipaldi, de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi, bedankte Helmut Marko en Christian Horner voor de kans. De jonge Braziliaan rijdt dit seizoen in de Formule 2 voor het team van Charouz.

🇧🇷Estou muito feliz em anunciar que agora faço parte da família RedBull! Muito obrigado Dr. Marko e Christian Horner pela oportunidade.

-

🇺🇸I’m very happy to announce that I will be joining the RedBull Family! Thank you Dr. Helmut Marko and Christian Horner for the opportunity! pic.twitter.com/CqglwfVnWk