Red Bull-talent fan van Verstappen: "Misschien wel de beste coureur ooit"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en hij domineerde de eerste seizoenshelft. Hij vormt een voorbeeld voor de coureurs uit het talentenprogramma van Red Bull. Enzo Fittipaldi geeft dit eerlijk toe en looft Verstappen.

De 22-jarige Fittipaldi is dit jaar ook onderdeel van het Red Bull Junior Team en racet momenteel in de Formule 2. In België boekte hij zijn eerste grote succes en schreef hij de sprintrace op zijn naam. De kleinzoon van Formule 1-legende Emerson Fittipaldi wil er alles aan doen om Red Bull-adviseur Helmut Marko te overtuigen van zijn talent. Marko gaat over het talentenprogramma en was dus ook de man die Verstappen een kans gunde in de Formule 1.

Die gok pakte dus zeer goed uit en Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met Sky Sports legt Fittipaldi uit dat hij Verstappens succes als inspiratie gebruikt: "Max wint gewoon elke race. Hij is zo snel! Persoonlijk kijk ik op tegen Max. Hij is één van de beste, zo niet de beste coureur aller tijden. Op dit moment domineren ze de sport. Het is geweldig om als Red Bull-junior deel uit te maken van de familie en het grootste Formule 1-team aller tijden."