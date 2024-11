Braziliaans talent rekende op VCARB-zitje: "Maar hij werd weggestuurd"

In de afgelopen weken zijn veel coureurs in verband gebracht met een zitje bij een Red Bull-team. Ook de talenten zijn weer veelvuldig in beeld. In Brazilië zijn ze van mening dat Enzo Fittipaldi recht had op een zitje, hij zou eind vorig jaar zelfs een plekje toegezegd hebben gekregen.

De Braziliaanse Formule 2-coureur Enzo Fittipaldi maakte vorig jaar deel uit van het Red Bull Junior Team. De kleinzoon van racelegende Emerson Fittipaldi deed het vorig jaar zeker niet slecht in de Formule 2. Hij sloot het seizoen af op de zevende plaats, en hij tekende voor dit jaar een contract bij Van Amersfoort Racing. Hij beleeft een wisselvallig seizoen en hij staat nu op de dertiende plaats in het kampioenschap.

Toezegging

De Formule 1 lijkt voor hem uit zicht te zijn. Vorig jaar was dat anders, althans dat stelt zijn investeerder Pedro Boesel. Tegenover de Braziliaanse tak van Motorsport.com legt Boesel dat uit: "Enzo had vorig jaar een ontmoeting met het topmanagement van Red Bull. Hij moest naar een vergadering komen en hij kreeg te horen dat hem hadden gekozen als VCARB-coureur voor 2024. Hij heeft ook een Formule 1-bolide getest. Dat gebeurde na Silverstone in 2023 tijdens een privétest. Vanaf dat moment won hij een race in Spa, met een dubbelpodium. Hij won de sprintrace en werd derde in de hoofdrace."

Exit

Fittipaldi kreeg uiteindelijk niet het zitje. Hij verliet ook het Red Bull Junior Team, maar krijgt nog wel steun van de Oostenrijkers. Boesel baalt van het misgelopen F1-zitje: "Om de een of andere reden besloot Red Bull Enzo weg te sturen, terwijl hij als op één na beste presteerde in de Formule 2. Ayumu Iwasa was toen de beste. Ze stuurden de tweede, derde, vierde en vijfde man weg, en ze hielden de laatste man, Isack Hadjar, wel. Niemand begrijpt dat, maar het is wat het is."