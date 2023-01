Red Bull presenteert juniorteam met liefst zes Formule 2-coureurs

In voorbereiding op het aankomende raceseizoen heeft Red Bull haar ledenlijst van juniorrijders gepresenteerd. De raceafdeling van de energiedrankjesgigant zal in 2023 voornamelijk in de Formule 2 een flink aantal coureurs hebben rondrijden; maar liefst zes junioren zullen in Red Bull-kleuren het gevecht op de baan aangaan. Met de bekende oud F1-coureur achternamen van Fittipaldi en Montoya is Red Bull ook wat betreft historische glorie goed gerepresenteerd.

Ook voor 2023 staat Red Bull zeker niet stil. In voorbereiding op de aankomende racekalenders heeft de organisatie een aantal grote veranderingen binnen haar juniorafdeling doorgevoerd. In 2023 zullen de Red Bull-kleuren voornamelijk in de Formule 2 vaak te zien zijn; met coureurs Zane Maloney en Enzo Fittipaldi (Carlin Racing), Jak Crawford en Isack Hadjar (Hitech GP), Dennis Hauger (MP Motorsport) en Ayumu Iwasa (DAMS) zal de excentrieke Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko de opstapklasse van de Formule 1 met haviksogen volgen.

Ook in de Formule 3- en 4 zal Red Bull haar talenten zien rond rijden. Sebastián Montoya, zoon van oud Formule 1-coureur Juan Pablo, zal in 2023 zijn debuut in de Formule 3 gaan opmaken, net zoals Souta Arao uit Japan. Met coureurs Arvin Lindblad en Enzo Deligny zal Red Bull in de Formule 4 gerepresenteerd worden. Ook heeft Red Bull een derde Enzo in haar juniorenlijst vastgelegd: karter Enzo Tarnvanichkul.

Het nieuws was al even bekend, maar Liam Lawson zal de taak van officiële Red Bull-reserverijder naar alle waarschijnlijkheid tijdens een select aantal Grands Prix met Daniel Ricciardo gaan delen. Lawson zal zich gaan opmaken voor een debuut in de Japanse Super Formula-series; een pad dat al eerder op succesvolle wijze door Pierre Gasly bewandeld is.

Naast een hele sloot aan nieuwe namen binnen de Red Bull-familie, zijn er ook een aantal namen weggehaald. Coureurs Jehan Daruvala, Jonny Edgar, Yuto Nomura en Noel Leon maken per 2023 geen deel meer uit van het Red Bull-juniorteam.