'Sauber geeft toch de voorkeur aan Ferrari boven Renault'

Het team van Sauber/Alfa Romeo zou op het punt staan om het contract met motorleverancier Ferrari tot eind 2025 te verlengen. Dat bericht brengen onder meer Autosport.com en het Duitse RTL. Er gingen juist geruchten dat Sauber overwoog om na dit jaar de handen ineen te slaan met Renault, maar de voorkeur lijkt nu toch uit te gaan naar Ferrari.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera is het nog geen uitgemaakte zaak. Sauber weegt alle opties nog af en is benaderd door Renault, schrijft verslaggever Daniele Sparisci. "Renault heeft toenaderingspogingen ondernomen en Sauber evalueert nu alle mogelijkheden."

"De Formule 1-uitbreiding van Renault onder leiding van directeur Luca de Meo bestaat er onder meer uit dat ze weer een klantenteam willen. Daar hebben ze financieel en politiek gezien veel aan en het kan dienen als een renstal om jonge talenten te stallen."

"De samenwerking met Ferrari staat dus onder druk, maar in Maranello zijn ze er zeker van dat de alliantie met de Zwitserse renstal voortgezet wordt onder de nieuwe reglementen. Echter, de relatie tussen Ferrari en Sauber-teambaas Frederic Vasseur is niet heel warm, terwijl er met Günther Steiner van Haas F1 Team sprake is van ware harmonie", aldus Sparisci.

Mocht Sauber voor Ferrari kiezen, dan ligt een verlenging van de sponsoring door Alfa Romeo voor de hand. Stellantis, het fusiebedrijf waar het merk Alfa Romeo tegenwoordig onder valt, vertegenwoordigt echter veertien merken in totaal en zou er ook voor kunnen kiezen om een andere naam als uithangbord naar voren te schuiven - bijvoorbeeld Maserati.