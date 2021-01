Betrouwbaarheid Red Bull Racing liet in 2020 te wensen over

Het team van Red Bull Racing heeft qua betrouwbaarheid een minder seizoen achter de rug. Maar liefst zeven keer viel een coureur van de Oostenrijkse renstal uit in 2020. Een jaar eerder had Red Bull Racing het aantal uitvalbeurten nog tot vier weten te beperken.

Technische problemen waren vier maal de oorzaak voor het uitvallen. Max Verstappen viel in 2020 vijf keer uit, telkens buiten zijn schuld om. Motorproblemen kostten hem de kop in Oostenrijk, Italië en ook Toscane, terwijl hij op Imola een klapband opliep en in Bahrein door een uitwijkende actie om de botsende Charles Leclerc en Sergio Perez te omzeilen in de bandenstapels belandde. Teamgenoot Alexander Albon viel uit op de Red Bull Ring en de Nürburgring.

In totaal legde Red Bull Racing vorig jaar 9.172 kilometer af, waarmee het wat betrouwbaarheid betreft in de middenmoot eindigde. Scuderia Alpha Tauri, het opleidingsteam van Red Bull, kende minder uitvalbeurten dan de hoofdmacht. Slechts drie keer haalde de Italiaanse renstal de finish niet. Geen van die opgaves was toe te schrijven aan de motor; de versnellingsbak, de koeling en ophanging speelden Alpha Tauri parten.

Mercedes top, Haas F1 flop

Bovenaan het lijstje staat ook hier Mercedes. De kampioen noteerde slechts één uitvalbeurt. Valtteri Bottas moest in de Grand Prix van de Eifel de strijd staken met een probleem aan de aandrijflijn. Door deze uitstekende betrouwbaarheid kwam Mercedes vorig jaar tot 10.241 geracete kilometers in de Formule 1, meer dan 600 kilometer meer dan welk ander team dan ook. Alfa Romeo was het op een na beste team qua betrouwbaarheid.

Onderaan het lijstje bungelt Haas F1 Team met tien uitvalbeurten. Kevin Magnussen viel maar liefst zeven keer uit en Romain Grosjean voegde daar nog drie DNF's aan toe. McLaren maakte de grootste sprong voorwaarts, van de negende plek qua betrouwbaarheid naar positie drie. Ook Renault boekte veel progressie, van P8 naar P4. Tegenvallend waren de lage klasseringen voor Red Bull Racing (zevende) en Ferrari (achtste) op dit vlak.