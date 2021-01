George Russell krijgt tijd om meer routine en ervaring op te doen

Mercedes laat George Russell komend seizoen verder rijpen bij het team van Williams - tenzij ze er niet uitkomen met Lewis Hamilton en over moeten schakelen op een ander scenario. Dat laatste ligt niet in de lijn der verwachting, waardoor Russell zich op kan maken voor weer een jaar in de achterhoede. Daar kan de jonge Brit nog genoeg leren, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Het draait voor Russell vooral om het verminderen van het aantal fouten. Wolff legt aan Autosport.com uit: "Wereldtitels winnen in de Formule 1 draait erom zo min mogelijk foutjes te maken. En daar heb je routine en ervaring voor nodig. Mercedes verwacht dat soort prestaties en daarvoor moet je jonge rijders tijd geven."

Wolff neemt de race op Imola van afgelopen seizoen, waar Russell op koers lag voor een puntenfinish en crashte achter de safety car, als voorbeeld. "Jonge coureurs krijgen al snel kritiek te verduren wanneer ze fouten maken bij een topteam, waar ze onder torenhoge druk staan. Daarom is het belangrijk om lering te trekken uit ervaringen zoals Imola om een coureur te worden die constant op een hoog niveau kan presteren."

Maar Russell hoeft niet te wanhopen, want Mercedes gelooft nog helemaal in een mooie toekomst voor de jonge Brit. "We geloven in George omdat er niet veel rijders zijn die opstapklassen hebben gewonnen in hun eerste jaar, zeker niet in competitieve series als de Formule 2 en de GP3 (voorloper van de Formule 3, red.). Het was jammer dat George een kans bij ons kreeg in Sakhir doordat Lewis besmet was met corona, maar voor ons was het een bevestiging van wat we al over hem dachten", aldus Wolff.