'Ook technisch directeur Green zit op de wip bij Aston Martin'

Het rommelt achter de schermen bij het team van Aston Martin. Vorige week maakte de Britse renstal bekend per direct afscheid te nemen van teambaas Otmar Szafnauer en er zijn meer kopstukken die op de schopstoel zitten. Het hoort allemaal bij de transformatie die teameigenaar Lawrence Stroll in gang heeft gezet om de renstal uit te laten groeien tot topteam.

De volgende wiens positie wankelt, is die van technisch directeur Andy Green. Net als Szafnauer is Green een van de oudgedienden, hij staat al sinds 2010 onder contract bij de in Silverstone gevestigde equipe. Hij overweegt nu om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, zo gaan de geruchten in Britse media. Zo zou hij een gedwongen vertrek voor zijn.

Aston Martin heeft immers al voormalig Red Bull Racing-aerodynamicaspecialist Dan Fallows aangetrokken. Een rechtszaak met zijn oude werkgever over de opzegtermijn heeft zijn komst bij Aston Martin vertraagd, maar Green zou dat niet willen afwachten en weet genoeg. De technische leiding komt vroeg of laat in handen van Fallows.

Lawrence Stroll is druk bezig om bij Aston Martin alle randvoorwaarden voor succes te creëren. Naast alle personele veranderingen binnen de organisatie zijn ze in Silverstone aan het bouwen aan een fonkelnieuwe fabriek, een hypermoderne campus met de nieuwste faciliteiten. Aston Martin moet in de toekomst uitgroeien tot een kracht waar men rekening mee dient te houden in de Formule 1.