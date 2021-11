Red Bull en Mercedes maken elkaar het leven zuur in de strijd om de wereldtitel. Dat is in groot contrast met de beginjaren van de Formule 1 anders. De F1-piloten waren toen meer vrienden dan concurrenten en gunden elkaar het succes. Twee coureurs verloren zelfs door hun eerlijkheid en sportiviteit een titel, maar verkregen hierdoor wel eeuwige roem.

Moss roept FIA op matje

Sir Stirling Moss, de beste coureur zonder wk-titel, verloor het kampioenschap in 1958 door fair play. Zijn teamgenoot bij Ferrari, Mike Hawthorn pakte uiteindelijk met 1 punt verschil de wereldtitel.

Dit was er gebeurd. In Portugal, een van de laatsten GP's van 1958, werd Hawthorn gediskwalificeerd omdat de Engelsman volgens de stewards tegen de rijrichting inreed bij het terugkomen op de baan. Moss was oneens met de beslissing van de wedstrijdleiding en zorgde hoogstpersoonlijk ervoor dat Hawthorn zijn tweede positie kon behouden plus belangrijke punten.

Fangio's car next by Collins

Het was niet de eerste keer dat een concurrenten elkaar hielpen.

Twee jaar eerder, in 1956, offerde Ferrari-coureur Peter Collins zich op om teamgenoot en racelegende Juan Manuel Fangio wereldkampioen te laten worden. De Argentijn kwam naar de slotrace in Monza met acht punten voorsprong op Collins en Jean Behra, rijdend voor Maserati, maar zijn titel kwam op de Temple of Speed in gevaar door een gebroken stuurwiel.

Toch had Fangio nog hoop op een goede afloop. In het verleden was het nog toegestaan om te wisselen naar een auto van een teamgenoot. De Ferrari-leiding vroeg daarom Luigi Musso, die toch kansloos was voor de titel, zijn bolide te overhandigen aan Fangio, maar die weigerde. Tot ieders verrassing deed titelconcurrent Collins dat wel. De Argentijn stapte in zijn wagen en werd alsnog tweede achter Moss en deelde de punten met zijn de Britse sportieveling en werd hierdoor voor de derde keer op rij wereldkampioen.

Collins zei na afloop: "Het enige wat ik kon bedenken was dat als ik de race en het kampioenschap zou winnen, ik meteen een beroemdheid zou worden. Ik zou een positie hebben om naar te leven. Mensen zouden eisen aan me stellen. Er zou van mij worden verwacht dat ik me altijd als 'The Champion' zou gedragen. Autorijden zou niet leuk meer zijn. Ik wilde dat alles gewoon doorging zoals het was, dus gaf ik mijn auto aan Fangio. Ik zou niet trots zijn geweest om hem door zijn pech te verslaan. Ik ben pas 25 en heb nog alle tijd om in mijn eentje het kampioenschap te winnen."

Dat kampioenschap zou er niet meer van komen. In 1958 stierf Collins tijdens de Grand Prix van Duitsland.