Haas F1 over rookie line-up voor 2021: "Ze mogen fouten maken"

Haas F1 Team legt zijn lot komend seizoen in handen van twee debutanten. De Amerikaanse renstal heeft afscheid genomen van routiniers Kevin Magnussen en Romain Grosjean en gekozen voor een line-up bestaande uit rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De laatste keer dat een team een duo zonder enige Formule 1-ervaring aanstelde, was in 2015 met Max Verstappen en Carlos Sainz bij Scuderia Toro Rosso.

Dat pakte voor het opleidingsteam van Red Bull niet verkeerd uit, maar dat biedt geen enkele garantie voor Haas F1 Team. Teambaas Günther Steiner beseft dat het mis kan gaan. Aan Speedweek.com liet hij weten: "Ja, het is een risico dat twee nieuwkomers onvoldoende doen met de beschikbare data. Maar wij zijn er om hen te helpen. Het voordeel is dat je ze een bepaalde richting op kunt sturen met de ontwikkeling en dat zij mee kunnen groeien met het team."

"Dat een line-up met twee rookies bijna nooit voor komt, betekent voor mij niet automatisch dat we nu gedoemd zijn om te falen. Ik wil de risico's niet bagatelliseren, maar wij denken anders dan de andere teams. Men vroeg mij ook steeds waarom we zo lang doorgingen met Romain Grosjean. We zijn niet hier om te doen wat anderen doen of willen dat we doen. We zijn hier om te doen wat wij logisch vinden. De resultaten zullen uitwijzen of we gelijk hebben."

Andere richting

In gesprek met Gazzetta dello Sport voegde Steiner daaraan toe: "Het was simpelweg tijd om een andere richting in te slaan. We zien 2021 als overgangsjaar richting 2022 met de nieuwe generatie Formule 1-auto's. We hebben wat dat betreft ook geen illusies; Mick Schumacher en Nikita Mazepin zullen fouten maken en dat mag ook. Daar leren ze alleen maar van."

"De jonge jongens in de Formule 1 hebben de voorbije jaren echter bewezen dat ze niet misstaan op dit niveau. Ik denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc, die al in zijn tweede seizoen races won, en Lando Norris, die zich geweldig ontwikkelt bij McLaren. Het is ook een financieel verhaal. Jonge coureurs kosten gewoon minder. Het geld dat we nu overhouden kunnen we in de ontwikkeling van de auto steken."

Samen met teameigenaar Gene Haas beraamde Steiner in de zomer van 2020 het plan om in 2021 met twee rookies aan de start te verschijnen. "Toen we dit plan uitgestippeld hadden, gingen we om de tafel zitten met Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Er waren vijf talenten uit het opleidingsprogramma van Ferrari actief in de Formule 2. De keuze voor Mick Schumacher is uiteindelijk gemaakt door Ferrari."