Zelf een motor ontwikkelen nog een brug te ver voor Red Bull

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko koestert goede hoop dat Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri ook na komend seizoen met Honda-motoren kunnen rijden. Honda trekt zich na 2021 officieel weer terug uit de Formule 1, maar Red Bull hoopt de Japanse krachtbron te kunnen blijven gebruiken. Daarvoor is nog wel het een en ander nodig.

Het ontbeert Red Bull namelijk aan de middelen om de motor verder te ontwikkelen en daarom hebben ze een bevriezing van de ontwikkeling van motoren voorgesteld. Daar moeten echter ook de overige motorleveranciers Mercedes, Ferrari en Renault het mee eens zijn. Mercedes en Ferrari zijn al akkoord, het wachten is nog op het jawoord van Renault.

Zelf een motor ontwikkelen is nog een brug te ver voor Red Bull. Marko vertelde aan ORF3 over de stand van zaken: "We zouden in staat zijn om de motoren te onderhouden, monteren en gebruiken. Maar de ontwikkeling kunnen wij ons niet veroorloven, zowel financieel niet als technologisch niet. We zijn aardig onderweg, ik schat de kans dat het goed komt op 80 procent."

Mogelijk verandert de zaak in de toekomst, bijvoorbeeld met de introductie van een nieuwe motorformule in 2026. Marko zei daar eerder dit over: "Als de geruchten kloppen en het ontwerp van de motor wordt een stuk simpeler, de MGU-H verdwijnt en er komt een jaarlijkse kostenlimiet van 50 miljoen euro, dan is het al een stuk minder complex en een ander verhaal dan met de huidige aandrijflijn. Dat zou betekenen dat we zelf de ontwikkeling van een krachtbron op ons kunnen nemen."

Constructieve gesprekken

Honda stelt zich in elk geval op als een bereidwillige partner. De ontwikkeling van de nieuwe motor vindt plaats op twee verschillende locaties; de verbrandingsmotor in Sakura en de MGU-K in de uitvalsbasis in Milton Keynes, vlak bij de fabriek van Red Bull Racing.

Marko is zeer te spreken over hoe het contact met Honda verloopt. "De gesprekken met Honda zijn zeer constructief. Ze waren zeer tegemoetkomend en we zien absoluut mogelijkheden voor een competitieve motor voor de toekomst, ook zonder officiële fabriekssteun."