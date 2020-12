Red Bull zinspeelt op ontwikkelen eigen motor vanaf 2026

De introductie van een nieuwe motorformule in 2026 kan voor Red Bull het moment zijn om te besluiten om voortaan zelf een krachtbron te ontwikkelen. Dat liet motorsportadviseur Helmut Marko aan Autosport weten. De nieuwe motorreglementen moeten dan wel goedkoper en simpeler zijn dan wat ze nu zijn, anders is het voor Red Bull niet te verhapstukken.

Marko: "Als de geruchten kloppen en het ontwerp van de motor wordt een stuk simpeler, de MGU-H verdwijnt en er komt een jaarlijkse kostenlimiet van 50 miljoen euro, dan is het al een stuk minder complex en een ander verhaal dan met de huidige aandrijflijn. Dat zou betekenen dat we zelf de ontwikkeling van een krachtbron op ons kunnen nemen met de infrastructuur die al in Milton Keynes staat. Of dat op eigen houtje is of in samenwerking met een partner, dat is dan een kwestie van onderhandelen."

Bevriezing motoren

Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri rijden in 2021 nog met Honda-motoren, maar de Japanse autofabrikant trekt zich eind volgend jaar terug uit de Formule 1. Red Bull hoopt echter ook na komend seizoen met de Honda-krachtbron te kunnen blijven rijden, maar is daarvoor wel afhankelijk van steun van de overige motorleveranciers.

Red Bull is immers niet bereid om dezelfde middelen in de ontwikkeling van de aandrijflijn te steken als Mercedes, Ferrari en Renault. Daarom hebben ze voorgesteld om de motorontwikkeling tussen van 2022 tot en met 2025 te bevriezen. Mercedes en Ferrari hebben al aangegeven daartoe bereid te zijn, alleen Renault ligt nog dwars.