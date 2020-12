Helmut Marko: "Kennis van Perez over Mercedes-motor gaf de doorslag"

De kogel is eindelijk door de kerk gegaan. Sergio Perez wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en zal daarmee Alexander Albon uit zijn lijden verlossen. Volgens Helmut Marko was het ook hard nodig dat de Nederlander een competitieve teamgenoot zou krijgen.

Op Servus TV vertelde Marko: "Om het wereldkampioenschap te winnen, heb je twee auto's nodig die vooraan kunnen rijden. Het gaat om strategie en Sergio Perez is in de vorm van zijn leven."

Marko prees het extreme bandenmanagement en het decennium aan ervaring van de Mexicaan, maar laat de deur open voor de mogelijke terugkeer van Albon in 2022. "Het was een relatief korte contractonderhandeling voor een overeenkomst van één jaar. We kunnen ingrijpen als hij andere aanbiedingen ontvangt, maar de waarheid is dat, aangezien Max bij ons is, afgezien van Ricciardo, de tweede auto altijd achterloopt op ons eigen programma."

Kennis over Mercedes

Marko gaf ook toe dat Perez zijn kennis over de Mercedes-motor bij Racing Point doorslaggevend was. "Nadat Racing Point hem had verteld over volgend jaar, was hij duidelijk zeer alert op alles wat Mercedes deed. We hopen op veel input van die kant", gaf hij toe.

Over de reden waarom Hulkenberg over het hoofd werd gezien, zei Marko: "Helaas is Hulkenberg dit seizoen gewoon te weinig verschenen."