'Haas zoekt naar nieuwe coureur om Mazepin te vervangen'

"Het waren twee fantastische dagen" - was vroeger ooit een reclame op de Nederlandse televisie. Die uitspraak lijkt Nikita Mazepin inmiddels ook te kunnen gebruiken, want volgens de geruchten loopt het helemaal uit de hand bij de Rus. Vlak na het bekend maken van zijn contract met Haas, om in 2021 zijn F1-debuut te maken, kwamen er een hoop belastende dingen naar buiten.

Zo heeft Mazepin in het verleden pittige uitspraken gedaan en zijn blazoen op de circuits was ook niet schoon waarvoor hij vaak strafpunten ontving. Als klap op de vuurpijl kwam er een filmpje naar buiten waarbij hij in een auto een jonge vrouw betastte.

Haas was niet blij met deze situatie en probeerde de storm over te laten waaien maar in de top van het team maakt men zich dermate zorgen over de reputatie van Mazepin, en daarmee ook het imago van het Amerikaanse Haas-team, dat het op zoek zou zijn naar een nieuwe coureur.

F1-journalist Marco Rossi meldt: "Haas overweegt serieuze alternatieven om Mazepin te vervangen. Een aantal sponsoren van het team wil ook niet geassocieerd worden met Mazepin en heeft dit de teamleiding laten weten."

Alles op social media verwijderd

Alsof dat nog niet genoeg is heeft Nikita Mazepin zelf inmiddels alles verwijderd. Vorige week bood hij nog zijn excuses aan de vrouw die hij had betast, maar enkele dagen later waren die excuses verdwenen. Afgelopen weekend heeft hij echter alles verwijderd van zijn social media, inclusief de bio-tekst: "Haas F1 Driver".