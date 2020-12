Jack Plooij voorspelt: "Hij zal een race-ban krijgen"

Nog voordat deze coureur zijn eerste meters als officiële Formule 1-coureur heeft gereden, heeft hij al een slechte reputatie opgebouwd. We hebben het hier over niemand minder dan Nikita Mazepin, die volgend jaar naast Mick Schumacher zal rijden voor het team van Haas F1. Jack Plooij voorspelt niet veel goeds voor de zoon van de Russische chemicaliën-gigant.

Jack Plooij verwacht veel materiaal voor anekdotes afkomstig van Nikita, en niet op een positieve manier. "Top, dat wordt natuurlijk een feestje", zo begint Jack Plooij. "Binnen vijf races zal hij dusdanig veel penalty-punten binnenslepen dat hij een verbanning van drie races krijgt", aldus Plooij.

Wellicht is deze voorspelling ietwat overdreven, maar het is te begrijpen waar Jack vandaan komt. Afgelopen seizoen wist Mazepin flink wat negatief nieuws voor zichzelf te genereren. Zo reed hij bijvoorbeeld na de Formule 2-race op Spa Francorchamps bewust tegen het nummer 2 bord aan, die daarmee bijna race-winnaar Yuki Tsunoda raakte. Mazepin was het niet eens met zijn opgelegde 5-seconden straf en uitte op deze manier zijn frustratie.

Ook was het te zien tijdens de Formule 2 race van de Grand Prix van Sakhir dat hij onrechtvaardigbaar agressief verdedigde tegen Drugovich. Nikita Mazepin drukte de jonge Braziliaan tot twee keer toe bijna de pitmuur in, en ontving ook daardoor veel negatieve reacties. "Die gast is knettergek", zo vertelt Jack Plooij.