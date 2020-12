Russell wil in 2021 twee rivaliserende teams verslaan met Williams

George Russell wil Williams volgend jaar helemaal onderaan het wereldkampioenschap voor constructeurs weghalen. Het team, wiens oprichter Sir Frank Williams momenteel om een ​​onbekende reden in het ziekenhuis ligt, eindigde de race van 2020 als laatste. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het team dat het geen punten wist te scoren tijdens een F1-seizoen.

Dat ondanks het feit dat, aan het stuur van de fabrieks-Mercedes, Williams vaste coureur George Russell bijna de Sakhir GP won.

"Wat er in Bahrein gebeurde toen George Russell in de Mercedes stapte, was niets vreemds", zei Robert Kubica, voormalig Williams-teamgenoot van de Britse coureur, tegen Przeglad Sportowy. "Er zijn betere teams en slechtere teams, en betere coureurs bij kleinere teams en slechtere coureurs bij grotere teams. Dat is gewoon het DNA van deze sport."

Vertrouwen

De 22-jarige Russell heeft er vertrouwen in dat Williams volgend jaar niet één maar twee rivaliserende teams kan verslaan. Russell zei hierover: "Ik heb er vertrouwen in dat we volgend jaar Haas voor zullen eindigen. Afgaande op onze vooruitgang, geloof ik ook we Alfa Romeo voor zullen blijven."

"Aangezien de reglementen volgend jaar hetzelfde blijven, weet ik zeker dat we niet zullen strijden met de teams in het middenveld, maar ons doel is om Haas en Alfa Romeo voor te blijven."

Ondanks de ambities van Russell voor 2021, is het een lastige situatie voor de Britse coureur, want hij was duidelijk teleurgesteld toen Lewis Hamilton terugkeerde van corona in Abu Dhabi.

"We waren bang dat hij het jammer zou vinden om terug te keren naar Williams", gaf Dave Robson, topingenieur van het team, toe. "Maar eerlijk gezegd moet ik zeggen dat hij dezelfde was als voorheen, dus er is niets veranderd."

Russell legde uit: "Terugkomen bij Williams was moeilijker dan wennen aan Mercedes - ze hebben een geweldige auto. Het is alles wat je nodig hebt als coureur. Bij Williams heb je soms het gevoel dat de auto de coureur bestuurt, maar dat is niet het geval bij Mercedes, je controleert alles zelf.

"Het is gewoon zo natuurlijk als de auto perfect werkt en het is een genot om mee te rijden. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik vrij snel in het ritme kwam."