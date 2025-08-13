Britse presentator staat verstelt van Verstappen: "Hij is de beste coureur allertijden"

Presentator Chris Harris mocht recent naast Max Verstappen plaatsnemen in een Ford Mustang. De presentator wist niet wat hij meemaakte. De twee bespraken onderwerpen en reden in het rond in een Ford Mustang.

De presentator en journalist heeft een eigen podcast genaamd Chris Harris on Cars. In die podcast liet hij weten dat het de ervaring van zijn leven was. De Brit vertelde over de ontmoeting met Verstappen en zijn ervaring.

'Het is fenomenaal'

"De eerste ronde in de GTD was een eyeopener", stelt Harris. "Hoe zeg ik dit? Klink ik als een sukkel? Mijn werk van de afgelopen 25 jaar ging over het feit dat ik in dingen stapte waar ik heel weinig ervaring mee had op circuits. En dan meteen vrij snel gaan, want ik had meestal drie ronden om het voor elkaar te krijgen. Wat Max gelijk deed, gaat ver boven mijn kunnen."

"Hij stapte in en zat bij de eerste remzone al om en nabij een meter van de limiet van de auto. Ik denk niet dat er enige speelruimte was en dat was de eerste bocht die we tegenkwamen. Het was een voorrecht om dat niveau van dichtbij mee te maken. Het herinnerde me er ook aan dat mensen een mening over Max hadden, en soms terecht, aan het begin van zijn carrière", zo zegt hij in zijn eigen podcast.

'Hij is bijzonder'

"We vergeten echter twee dingen: hij was ontzettend jong en onervaren. Hij had geen jarenlange racecarrière achter de rug. Ik weet niet zeker of hij echt veel wist over wat je wel en niet kon doen tijdens een gevecht in een auto. Max reed in een Formule 1-auto op een leeftijd waarop de meeste mensen bezig zijn met hun eindexamen. Hem werd verteld dat hij naar buiten moest rijden en moest vechten", zo vertelt Harris over het begin van de carrière van Verstappen.

"Hij is volwassen geworden als wereldkampioen onder het toeziend oog van zeer kritische media. Ik denk dat ik me bijna als een ouder voor hem voelde. Hij heeft dat niet nodig hoor, maar ik stelde me gewoon voor hoe beschermend ik geweest zou zijn als hij mijn zoon was. Jos krijgt veel kritiek, maar hij stuurde zijn kind in feite naar een slangenkuil op een leeftijd waarop de meesten van ons een avondje stappen in de stad al niet zouden vertrouwen."

Genieten

Harris was er dan wel verbaasd over, maar hij genoot met volle teugen: "Op menselijk vlak was hij een genot, het is absoluut een hoogtepunt in mijn leven. Ik beschouw mezelf absoluut als een autojournalist. Ik ben geen uitzendgemachtigde. Ik ben autojournalist. Het beste wat je kan doen, is een uitzonderlijke coureur ontmoeten, tijd met hem doorbrengen en wat opnemen, of het nu audio of video is."

"Dan kan je aan je kleinkinderen laten zien dat je iets met de beste coureur van de wereld hebt opgenomen. Ik ben enorm dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dat te doen. Ik hoop dat mensen van de video hebben genoten. En ik hoop dat het teleurstellende beeld dat men in het Verenigd Koninkrijk van Max heeft, een beetje verandert. Je weet wat hij achter het stuur doet. Max is een meedogenloze winnaar, maar dat betekent niet dat hij een slecht mens is", sluit Harris af.