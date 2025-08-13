user icon
Britse presentator staat verstelt van Verstappen: "Hij is de beste coureur allertijden"

Britse presentator staat verstelt van Verstappen: "Hij is de beste coureur allertijden"
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 16:09
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Presentator Chris Harris mocht recent naast Max Verstappen plaatsnemen in een Ford Mustang. De presentator wist niet wat hij meemaakte. De twee bespraken onderwerpen en reden in het rond in een Ford Mustang. 

De presentator en journalist heeft een eigen podcast genaamd Chris Harris on Cars. In die podcast liet hij weten dat het de ervaring van zijn leven was. De Brit vertelde over de ontmoeting met Verstappen en zijn ervaring. 

'Het is fenomenaal'

"De eerste ronde in de GTD was een eyeopener", stelt Harris. "Hoe zeg ik dit? Klink ik als een sukkel? Mijn werk van de afgelopen 25 jaar ging over het feit dat ik in dingen stapte waar ik heel weinig ervaring mee had op circuits. En dan meteen vrij snel gaan, want ik had meestal drie ronden om het voor elkaar te krijgen. Wat Max gelijk deed, gaat ver boven mijn kunnen."

"Hij stapte in en zat bij de eerste remzone al om en nabij een meter van de limiet van de auto. Ik denk niet dat er enige speelruimte was en dat was de eerste bocht die we tegenkwamen. Het was een voorrecht om dat niveau van dichtbij mee te maken. Het herinnerde me er ook aan dat mensen een mening over Max hadden, en soms terecht, aan het begin van zijn carrière", zo zegt hij in zijn eigen podcast.

'Hij is bijzonder'

"We vergeten echter twee dingen: hij was ontzettend jong en onervaren. Hij had geen jarenlange racecarrière achter de rug. Ik weet niet zeker of hij echt veel wist over wat je wel en niet kon doen tijdens een gevecht in een auto. Max reed in een Formule 1-auto op een leeftijd waarop de meeste mensen bezig zijn met hun eindexamen. Hem werd verteld dat hij naar buiten moest rijden en moest vechten", zo vertelt Harris over het begin van de carrière van Verstappen.

"Hij is volwassen geworden als wereldkampioen onder het toeziend oog van zeer kritische media. Ik denk dat ik me bijna als een ouder voor hem voelde. Hij heeft dat niet nodig hoor, maar ik stelde me gewoon voor hoe beschermend ik geweest zou zijn als hij mijn zoon was. Jos krijgt veel kritiek, maar hij stuurde zijn kind in feite naar een slangenkuil op een leeftijd waarop de meesten van ons een avondje stappen in de stad al niet zouden vertrouwen."

Genieten

Harris was er dan wel verbaasd over, maar hij genoot met volle teugen: "Op menselijk vlak was hij een genot, het is absoluut een hoogtepunt in mijn leven. Ik beschouw mezelf absoluut als een autojournalist. Ik ben geen uitzendgemachtigde. Ik ben autojournalist. Het beste wat je kan doen, is een uitzonderlijke coureur ontmoeten, tijd met hem doorbrengen en wat opnemen, of het nu audio of video is."

"Dan kan je aan je kleinkinderen laten zien dat je iets met de beste coureur van de wereld hebt opgenomen. Ik ben enorm dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dat te doen. Ik hoop dat mensen van de video hebben genoten. En ik hoop dat het teleurstellende beeld dat men in het Verenigd Koninkrijk van Max heeft, een beetje verandert. Je weet wat hij achter het stuur doet. Max is een meedogenloze winnaar, maar dat betekent niet dat hij een slecht mens is", sluit Harris af.

HarryLam

Posts: 4.801

Kijk........hij heeft er verstand van.

  • 8
  • 13 aug 2025 - 16:47
Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.945

    Fanboy

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 16:36
  • HarryLam

    Posts: 4.801

    Kijk........hij heeft er verstand van.

    • + 8
    • 13 aug 2025 - 16:47
    • f1 benelux

      Posts: 4.192

      Neen, want hij kent Tazio Nuvolari niet!



      Zo ..

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 17:52
  • Larry Perkins

    Posts: 59.108

    Mijn god de zesde herhaling, nou komt @Snailer natuurlijk weer met zijn linkje aanzetten...

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 17:09
    • snailer

      Posts: 29.109

      Die worden geblokt.

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 17:51
    • snailer

      Posts: 29.109

      Maarrrr....
      De schrijffert hier zal nog wel komen met:
      Dirty Chris Harris diep onder de indruk. Verstappen rijdt de eerst ronde ooit met deze auto op een circuit waar hij nooit heeft gereden. Hij remt direct binnen de limiet naar een gevaarlijke blinde corner.

      Dirty Chris..... Of ben ik nu in de war met een ander?

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 21:34
    • Canson Po

      Posts: 2.625

      Zag ook dat ze met een vette RS200 gereden hebben!

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 01:52
  • misstappen

    Posts: 3.296

    laat hem eens met een zeker J. Herbert hetzelfde doen..
    of beter
    Sjonnie bij Max in de auto met een extra luier aan..

    • + 2
    • 13 aug 2025 - 17:17
  • SennaS

    Posts: 10.304

    Ja dan noem je ook iemand, Chris Harris, als die het zegt dan is het betekenisvol.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 23:52
  • MacGyver

    Posts: 3.930

    Hmmm, Ford sponsorde die aflevering, Ford geeft naam aan de RedBull Powertrain powerunit volgend jaar.

    Harris zal er ook wat voor krijgen om positieve publiciteit in de UK te genereren wat betreft Max namens Ford.

    Tis allemaal wat te hosanna allemaal.

    Ok, maar…

    Hij heeft gelijk, hahaha

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 03:02

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

