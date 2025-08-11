user icon
Zwaar gefrustreerde Russell opent de jacht op de wereldtitel

  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 17:22
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

George Russell heeft nog geen auto gehad die kampioenschappen kan winnen. Mercedes is niet op haar best geweest sinds Russell bij het team rijdt. De Brit heeft wel een paar overwinningen op zijn naam gezet sinds hij voor het team rijdt. 

Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap, achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs. Hij heeft dit seizoen één overwinning weten te behalen. 

'Ik word wereldkampioen'

George Russell wil hoe dan ook wereldkampioen worden. De Brit denkt ook dat het mogelijk is dat hij wereldkampioen gaat worden. De Britse coureur zegt dat het heel lastig is voor hem om te wachten op een goede kans. Russell vindt het oneerlijk dat niet iedere coureur om de overwinningen kan strijden.

Dit seizoen zit het wereldkampioenschap voor George Russell er niet meer in. De Britse Mercedes-coureur staat vierde en komt 112 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Australiër is nog volop in gevecht met zijn teamgenoot Lando Norris, maar Max Verstappen en Russell zijn zo goed als af te schrijven voor 2025. 

Vergelijken met andere topsport

Russell vergelijkt de Formule 1 met de Premier League, het hoogste niveau van de Engelse voetbalpiramide: "Ja, ik bedoel, Formule 1 is een frustrerende sport, want je bent de twintig beste coureurs ter wereld, maar in één seizoen winnen er misschien maar vier verschillende coureurs een race, en misschien maximaal twee coureurs die strijden om het wereldkampioenschap", zegt Russell in de podcast Untapped.

"Dus je hebt 15/16 andere coureurs die niet eens een overwinning proeven. Als je dat vergelijkt met, laten we zeggen, voetbal: het team dat in een jaar als laatste eindigt in de Premier League, zou nog steeds één, twee, drie, vier wedstrijden in een seizoen winnen als je het slechtste team in de competitie bent. Dus ze krijgen dat gevoel van succes vaker dan de nummers vijf tot en met twintig van de beste coureurs ter wereld, als dat logisch klinkt."

schwantz34

Posts: 40.625

Sjors is geen dombo maar een matennaaier!

  • 5
  • 11 aug 2025 - 19:03
George Russell Mercedes

Reacties (11)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.075

    Ik geloof nooit dat hij dit zo heeft gezegd. Je kan veel van hem zeggen, maar hij is geen dombo.

    • + 3
    • 11 aug 2025 - 18:48
    • Rocks

      Posts: 963

      🤔

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 19:02
    • schwantz34

      Posts: 40.625

      Sjors is geen dombo maar een matennaaier!

      • + 5
      • 11 aug 2025 - 19:03
    • Larry Perkins

      Posts: 59.057

      Je kunt ook het beste de podcast zelf bekijken en beluisteren @Snailer, zie de link van de podcast hieronder...

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 20:15
    • snailer

      Posts: 29.075

      Geen behoefte aan eigenlijk.

      Pas als hij gaat jagen op de wereldtitel, dan ga ik wel naar hem luistern.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 20:56
  • jd2000

    Posts: 7.222

    Als dat logisch klinkt ...... Nee, klinkt niet logisch. Sterker nog het slaat nergens op

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 19:15
  • Larry Perkins

    Posts: 59.057

    Exclusief bericht van George Russell: Mijn vader teleurstellen en mijn toekomst bij Mercedes?
    (UNTAPPED, 38,35 minuten, vanaf ongeveer minuut 11 gaat het over bovenstaand bericht)

    https://youtu.be/qiEfLJa7wpM

    (you’re welcome!)

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 19:51
    • Larry Perkins

      Posts: 59.057

      Deze kwam ik ook nog tegen...

      George Russell HILARIOUS Reaction to Oscar Almost Hitting Lando Is Comedy Gold | Hungarian GP
      (Behind Grand Prix, 1,59 minuten)

      https://youtu.be/f-SKnapQl60

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 20:06
  • Freek-Willem

    Posts: 6.118

    Voor George is te hopen dat MBR volgens jaar een dijk van een auto heeft die sneller is dan McLaren. Dat is de enige kans voor hem om wdc te worden. In 2027 zit Max in die MBR als die auto goed is.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 21:47
  • Knalpijp

    Posts: 2.005

    Harry heeft een probleem, en dat is Max.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 21:59
  • Larry Perkins

    Posts: 59.057

    B R E A K I N G :

    Deutschland - Nederland 1 - 5 ❗

    https://youtu.be/zKPoBGe2oNU?list=RDzKPoBGe2oNU

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 22:07

