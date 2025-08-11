Zwaar gefrustreerde Russell opent de jacht op de wereldtitel

George Russell heeft nog geen auto gehad die kampioenschappen kan winnen. Mercedes is niet op haar best geweest sinds Russell bij het team rijdt. De Brit heeft wel een paar overwinningen op zijn naam gezet sinds hij voor het team rijdt.

Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap, achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs. Hij heeft dit seizoen één overwinning weten te behalen.

'Ik word wereldkampioen'

George Russell wil hoe dan ook wereldkampioen worden. De Brit denkt ook dat het mogelijk is dat hij wereldkampioen gaat worden. De Britse coureur zegt dat het heel lastig is voor hem om te wachten op een goede kans. Russell vindt het oneerlijk dat niet iedere coureur om de overwinningen kan strijden.

Dit seizoen zit het wereldkampioenschap voor George Russell er niet meer in. De Britse Mercedes-coureur staat vierde en komt 112 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Australiër is nog volop in gevecht met zijn teamgenoot Lando Norris, maar Max Verstappen en Russell zijn zo goed als af te schrijven voor 2025.

Vergelijken met andere topsport

Russell vergelijkt de Formule 1 met de Premier League, het hoogste niveau van de Engelse voetbalpiramide: "Ja, ik bedoel, Formule 1 is een frustrerende sport, want je bent de twintig beste coureurs ter wereld, maar in één seizoen winnen er misschien maar vier verschillende coureurs een race, en misschien maximaal twee coureurs die strijden om het wereldkampioenschap", zegt Russell in de podcast Untapped.

"Dus je hebt 15/16 andere coureurs die niet eens een overwinning proeven. Als je dat vergelijkt met, laten we zeggen, voetbal: het team dat in een jaar als laatste eindigt in de Premier League, zou nog steeds één, twee, drie, vier wedstrijden in een seizoen winnen als je het slechtste team in de competitie bent. Dus ze krijgen dat gevoel van succes vaker dan de nummers vijf tot en met twintig van de beste coureurs ter wereld, als dat logisch klinkt."