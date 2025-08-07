user icon
icon

Wolff vindt Russell beter dan Hamilton

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff vindt Russell beter dan Hamilton
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 16:09
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

George Russell heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Brit staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, maar heeft nog geen nieuw contract op zak. Teambaas Toto Wolff is opvallend lovend, en verkiest Russell nu zelfs boven Lewis Hamilton.

Russell sloot de eerste seizoenshelft af met een derde plaats in de Grand Prix van Hongarije. De Brit voelt zich goed, maar heeft nog altijd geen zekerheid voor het aankomende seizoen. Mercedes heeft zijn contract nog altijd niet verlengd, maar hij lijkt zich weinig zorgen te hoeven maken. Teambaas Toto Wolff heeft al laten doorschemeren dat een nieuw contract op komst is.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug
 Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

27 jul

Was Russell beter dan Hamilton?

Wolff is opvallend lovend over de prestaties van Russell. De teambaas klinkt tevreden in een video op de website van Mercedes: "Als ik kijk naar George, dan zie ik dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt sinds hij de Formule 1 instapte als jochie bij Williams, en vervolgens naar Mercedes ging, waar hij naast de allergrootste coureur Lewis Hamilton reed."

"Je hebt vorig jaar al gezien dat hij enorm sterk begon te worden op pure snelheid. Kijkend naar de resultaten, was hij ook de sterkste coureur. Nu Lewis naar Ferrari is gegaan, heeft hij de positie van de ervaren coureur ingenomen, en dat ging helemaal vanzelf en hij presteert ook."

Wolff trots op Russell

Wolff ziet dat Russell beter was dan Hamilton: "Hij presteert fantastisch, zelfs als de auto niet helemaal top is. Hij overtreft de auto, je kunt altijd op George rekenen. Naast het rijden gaat hij ook geweldig om met onze partners, en neemt hij deelt aan veel activiteiten die ons helpen bij het versterken van ons merk. Dus we kunnen ons geen betere nummer één coureur wensen."

Russell gaat de zomerstop in als de nummer vier in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit seizoen tot nu toe één race gewonnen, in Canada.

F1jos

Posts: 4.618

Als naaier is George inderdaad beter dan Lewis.

  • 2
  • 7 aug 2025 - 16:10
F1 Nieuws Lewis Hamilton George Russell Toto Wolff Mercedes Ferrari

Reacties (15)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.618

    Als naaier is George inderdaad beter dan Lewis.

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 16:10
  • Larry Perkins

    Posts: 58.971

    Toffe Toto: "We kunnen ons geen betere nummer één coureur wensen."

    "Ik bedoel, die kunnen we in 2026 nog niet krijgen", maakt Wolff duidelijk.

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 16:48
  • racepace1

    Posts: 529

    HAHAHA
    deze is grappig
    In wat dan is Russell beter?
    Langer zijn?
    Blank zijn?
    Jonger zijn?
    Russell zijn?
    Ja dat wel ja

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 16:55
    • SennaS

      Posts: 10.274

      Op dit moment sneller dan de rest en daar draait het om

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:10
  • Dreumeltje

    Posts: 28

    Dus , Hamilton komt sowieso niet terug naar Mercedes.
    Hoeven we ook geen verdere berichten te verwachten, deze seizoen.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 17:24
  • jd2000

    Posts: 7.210

    Zit ouw natuurlijk met een stijf stokbroodje te lezen.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 17:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.018

      En ik heb m'n vriendin ff mee naar boven genomen, op bed gegooid, gedaan wat ik moest doen en haar beduusd achtergelaten...
      En ik dan zei ze, ik zeg, ja, wat?!

      • + 2
      • 7 aug 2025 - 17:52
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.785

    Is er nog iemand hier die niet louter dom kan reageren als het over George gaat? Kleuterschool niveau.

    George is gewoon bloedsnel, laat grootse dingen zien en is inmiddels ook enorm steady in zijn race pace geworden. Iets wat er in 2023 en 2024 nog wel aan ontbrak.

    Indien Mercedes volgend jaar de beste papieren heeft wordt George lachend WK

    George had overigens in de Mclaren ook ruimschoots bovenaan gestaan.

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 17:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.018

      Sssst.
      Dat mag je niet zeggen hier.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:04
    • SennaS

      Posts: 10.274

      Waarvan akte!

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:12
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.260

      Nouja groots valt ook wel mee. Al vind ik Russell zeker een goede stabiele factor. Al mis ik bij hem net dat beetje extra wat een Hamilton, Verstappen en Alonso wel hadden. Ik vind Russell vergelijkbaar met een Raikkonen (in z’n prime).

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:14
    • Freek-Willem

      Posts: 6.109

      Ja dat kan

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:16
  • SennaS

    Posts: 10.274

    Wij van wc eend……Straks is Kimi de betere en bla bla
    George is op dit moment erg goed, wellicht de snelste. In 2023 werd hij nog met speels gemak verslagen door de over the top Lewis.
    Vorig jaar was de focus op Russell omdat Lewis gong vertrekken. Desondanks won de oude Lewis 2 races.
    Lewis op 25 jarige leeftijd was andere koek dan de huidige generatie. Niet voor niks nog steeds de goat en alle relevante records in handen

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 18:09
    • SennaS

      Posts: 10.274

      En Russell heeft zich dit jaar flink verbeterd en volgend jaar in een competitieve auto voor het wk gaan.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:14
    • Freek-Willem

      Posts: 6.109

      Het palmares van Lewis zal George zeer waarschijnlijk nooit gaan evenaren. Hij is zeker een van de toppers en met de juiste auto ook gewoon titelkandidaat. En ik denk dat op dit moment hij ook de bovenhand heeft tov Lewis. En dat heeft alleen te maken met leeftijd, motivatie en deels met de huidige type auto's waar Lewis toch enige moeite mee lijkt te hebben.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:18

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar