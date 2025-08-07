Wolff vindt Russell beter dan Hamilton

George Russell heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Brit staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, maar heeft nog geen nieuw contract op zak. Teambaas Toto Wolff is opvallend lovend, en verkiest Russell nu zelfs boven Lewis Hamilton.

Russell sloot de eerste seizoenshelft af met een derde plaats in de Grand Prix van Hongarije. De Brit voelt zich goed, maar heeft nog altijd geen zekerheid voor het aankomende seizoen. Mercedes heeft zijn contract nog altijd niet verlengd, maar hij lijkt zich weinig zorgen te hoeven maken. Teambaas Toto Wolff heeft al laten doorschemeren dat een nieuw contract op komst is.

Was Russell beter dan Hamilton?

Wolff is opvallend lovend over de prestaties van Russell. De teambaas klinkt tevreden in een video op de website van Mercedes: "Als ik kijk naar George, dan zie ik dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt sinds hij de Formule 1 instapte als jochie bij Williams, en vervolgens naar Mercedes ging, waar hij naast de allergrootste coureur Lewis Hamilton reed."

"Je hebt vorig jaar al gezien dat hij enorm sterk begon te worden op pure snelheid. Kijkend naar de resultaten, was hij ook de sterkste coureur. Nu Lewis naar Ferrari is gegaan, heeft hij de positie van de ervaren coureur ingenomen, en dat ging helemaal vanzelf en hij presteert ook."

Wolff trots op Russell

Wolff ziet dat Russell beter was dan Hamilton: "Hij presteert fantastisch, zelfs als de auto niet helemaal top is. Hij overtreft de auto, je kunt altijd op George rekenen. Naast het rijden gaat hij ook geweldig om met onze partners, en neemt hij deelt aan veel activiteiten die ons helpen bij het versterken van ons merk. Dus we kunnen ons geen betere nummer één coureur wensen."

Russell gaat de zomerstop in als de nummer vier in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit seizoen tot nu toe één race gewonnen, in Canada.