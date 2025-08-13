Herbert: "Red Bull gaat een enorme klap krijgen in 2026".

Red Bull Racing wil volgend seizoen opnieuw beginnen. De nieuwe reglementen komen eraan en dat zorgt bij Red Bull Racing voor hoop op een goed seizoen. Het team kent tot nu toe een slechte 2025-campagne. Maar niet iedereen denkt dat Red Bull het zo goed gaat doen.

Oud-coureur Johnny Herbert is niet optimistisch over het komende seizoen van Red Bull Racing. Herbert denkt niet dat het team terug in topvorm gaat komen. Momenteel is Red Bull het vierde team in het constructeurskampioenschap.

Grote veranderingen

Er komen grote veranderingen aan. Zowel de aerodynamica als de motorregelgeving wordt op de schop genomen. Red Bull komt hiermee voor het eerst in de geschiedenis met een eigen motor in samenwerking met Ford.

"De mensen die er nu op de grond staan, de ontwerpers, de aerodynamica-experts, de chassismensen en ook de motor, moeten zichzelf nu bewijzen", vertelde Johnny Hebert aan Thunderpick.

Veel mensen zijn vertrokken

"Veel andere mensen die bewezen hebben een zeer belangrijk onderdeel van Red Bull te zijn, zijn vertrokken. En nu zijn ze in zeer korte tijd achteruitgegaan. Zo herontdekken ze de juiste mindset om hun mentaliteit te veranderen en in een richting te bewegen die gunstiger zal zijn voor 2026."

De nieuwe krachtbron voor volgend jaar is de grootste verandering in de sport sinds de turbohybride-regels in 2014. Met de taak voor Red Bull om daarmee weer bovenaan te komen is Johnny Herbert niet overtuigd.

Meerdere aspecten

"Dat heeft te maken met de aerodynamica en het chassis, maar ook met de krachtbron, en dat wordt een enorme test, omdat ze die zelf hebben geïmplementeerd", voegde hij eraan toe. Het is een enorme opgave om ten eerste een Formule 1-motor te produceren met alle technologie die erbij komt kijken, en ten tweede om hem net zo goed of beter te maken dan bijvoorbeeld de zeer ervaren Mercedes-Benz."

"Maar daar gaat Red Bull natuurlijk niet aan beginnen. Ze krijgen gewoon een Ford-motor met een logo, maar dan intern ontwikkeld. En het wordt interessant om te zien of ze dat voor elkaar krijgen. Kan ik volgend jaar een opleving verwachten? Nee."