Herbert: "Red Bull gaat een enorme klap krijgen in 2026"
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 16:46
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing wil volgend seizoen opnieuw beginnen. De nieuwe reglementen komen eraan en dat zorgt bij Red Bull Racing voor hoop op een goed seizoen. Het team kent tot nu toe een slechte 2025-campagne. Maar niet iedereen denkt dat Red Bull het zo goed gaat doen. 

Oud-coureur Johnny Herbert is niet optimistisch over het komende seizoen van Red Bull Racing. Herbert denkt niet dat het team terug in topvorm gaat komen. Momenteel is Red Bull het vierde team in het constructeurskampioenschap. 

Grote veranderingen

Er komen grote veranderingen aan. Zowel de aerodynamica als de motorregelgeving wordt op de schop genomen. Red Bull komt hiermee voor het eerst in de geschiedenis met een eigen motor in samenwerking met Ford. 

"De mensen die er nu op de grond staan, de ontwerpers, de aerodynamica-experts, de chassismensen en ook de motor, moeten zichzelf nu bewijzen", vertelde Johnny Hebert aan Thunderpick.

Veel mensen zijn vertrokken

"Veel andere mensen die bewezen hebben een zeer belangrijk onderdeel van Red Bull te zijn, zijn vertrokken. En nu zijn ze in zeer korte tijd achteruitgegaan. Zo herontdekken ze de juiste mindset om hun mentaliteit te veranderen en in een richting te bewegen die gunstiger zal zijn voor 2026."

De nieuwe krachtbron voor volgend jaar is de grootste verandering in de sport sinds de turbohybride-regels in 2014. Met de taak voor Red Bull om daarmee weer bovenaan te komen is Johnny Herbert niet overtuigd. 

Meerdere aspecten

"Dat heeft te maken met de aerodynamica en het chassis, maar ook met de krachtbron, en dat wordt een enorme test, omdat ze die zelf hebben geïmplementeerd", voegde hij eraan toe. Het is een enorme opgave om ten eerste een Formule 1-motor te produceren met alle technologie die erbij komt kijken, en ten tweede om hem net zo goed of beter te maken dan bijvoorbeeld de zeer ervaren Mercedes-Benz."

"Maar daar gaat Red Bull natuurlijk niet aan beginnen. Ze krijgen gewoon een Ford-motor met een logo, maar dan intern ontwikkeld. En het wordt interessant om te zien of ze dat voor elkaar krijgen. Kan ik volgend jaar een opleving verwachten? Nee."

Larry Perkins

Posts: 59.108

Reacties (8)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.062

    Herbert: "Red Bull gaat een enorme klap krijgen in 2026".

    Hoe zo Johnny, is er iemand gesignaleerd met 'n stuk hout in de vorm van 'n knuppel dan?
    Gaat die persoon, waarvan niemand precies weet wie hij is, klappen uitdelen?
    En aan wie?.....is Laurent Mekies aan de beurt deze keer?

    Vragen vragen vragen...

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 16:52
  • Larry Perkins

    Posts: 59.108

    [i] Herbert: "Red Bull gaat een enorme klap krijgen in 2026." [i]

    Herbert keert terug als steward...

    • + 4
    • 13 aug 2025 - 16:55
  • snailer

    Posts: 29.109

    Herbert ist sehr aggressiv. Er nimmt Red Bull sehr hart.

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 17:45
    • Snork

      Posts: 21.613

      Richtig geil jawohl.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 18:29
    • snailer

      Posts: 29.109

      Ganz geil!

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 18:35
    • Ferdi12

      Posts: 668

      Herbert kannst mich der Buckel runterrutschen.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 19:27
  • MrStef85

    Posts: 6.526

    Johnny 'Alles op rood' Herbert

    • + 2
    • 13 aug 2025 - 21:03
  • SennaS

    Posts: 10.301

    Dromen kunnen uitkomen Sjonnie.
    Zonder succesfactor Newey wordt het aanmodderen.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 23:57

