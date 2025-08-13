user icon
Antonelli wil Mercedes-teamgenoot Russell gaan evenaren

Antonelli wil Mercedes-teamgenoot Russell gaan evenaren
  Gepubliceerd op 13 aug 2025 10:46
  • comments 6
  Door: Bob Plaizier

Andrea Kimi Antonelli kent een wisselvallig debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Italiaan laat soms mooie dingen zien, maar zakte ook al een aantal keren flink door het ijs. Antonelli is ambitieus, en hij hoopt zijn teamgenoot George Russell nog dit seizoen te evenaren.

Antonelli werd door Mercedes met veel bombarie aangekondigd als de opvolger van Lewis Hamilton. De 18-jarige Italiaan liet een aantal mooie dingen zien in zijn eerste races, en pakte zelfs de sprintpole in Miami. Toen het F1-circus eenmaal aankwam in Europa, ging het bergafwaarts met Antonelli. Hij worstelt met de auto en laat vooral in de kwalificaties steken vallen.

De worstelingen van Antonelli

Hij is hier open en eerlijk over in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Ik worstel nog steeds met het begrijpen van wat de auto kan leveren tijdens een kwalificatierondje. Je zit zo dicht op de limiet dat je er makkelijk overheen gaat. Ik probeer nog steeds die fijne lijn te vinden."

Antonelli stelt wel dat het er in de kwalificatie anders uit ziet dan in de race: "De grip is extreem hoog, je gaat veel sneller de bocht in. Elk rondje denk je: 'Ik kan hier nog sneller doorheen'. Ik ben echter nog niet op het punt dat ik in de eerste ronde al op de absolute limiet zit."

Respect voor Russell

Antonelli worstelt verder met het kwalificatieformat, maar stelt wel dat het in de races wat makkelijker gaat. Hij richt zijn pijlen nu op zijn teamgenoot George Russell, voor wie hij veel respect heeft: "Mijn doel moet zijn om dezelfde tijden te rijden als George."

"Hij beleeft een heel erg sterk seizoen en laat zien dat hij een van de besten is, vooral als de auto heel erg goed werkt. Hij is echt een uitdagende teamgenoot. Als ik aan het einde van het jaar op zijn niveau zit, dan zou dat een eer zijn."

HermanInDeZon

Posts: 62

Hamilton is nog een exceptioneler talent! In zijn debuutjaar al even goed als Alonso


Serieuze reactie nu: als je ziet hoeveel banden manegement er in races gebeurt zie ik het wel hoor - dat het verschil tussen kwalificatie en race grip/performance enorm is en dat het dat niet bepaald makkelijk ... [Lees verder]

  • 3
  • 13 aug 2025 - 11:37
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • MatsVerstsappen

    Posts: 163

    Gaat het paddock intussen realiseren dat Max exceptioneel is en niet elk 18-jarig megatalent er direct staat?

    Tuurlijk, Max had ook genoeg te leren op die leeftijd. Maar hij was direct op snelheid en gelijkwaardig aan Ricciardo, het jaar daarop al duidelijk de betere.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 11:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 62

      Hamilton is nog een exceptioneler talent! In zijn debuutjaar al even goed als Alonso


      Serieuze reactie nu: als je ziet hoeveel banden manegement er in races gebeurt zie ik het wel hoor - dat het verschil tussen kwalificatie en race grip/performance enorm is en dat het dat niet bepaald makkelijk maakt voor debutanten. Piastri heeft er ook best lang over gedaan om bandenmangement volledig onder de knie te krijgen.

      Helpt ook niet natuurlijk dat Antonelli direct in een topteam naast een toprijder is gezet. Ben van mening dat ze hem beter een jaartje bij bijvoorbeeld WIlliams hadden weggezet (zoals ze bij Verstappen & Russell destijds gedaan hebben) om de druk niet direct er zo op te zetten

      • + 3
      • 13 aug 2025 - 11:37
    • Freek-Willem

      Posts: 6.129

      @herman, Lewis debuut jaar was inderdaad uitzonderlijk. Maar of Lewis exceptioneler was kun je over redetwisten.

      Lewis was al iets ouder bij zijn debuut. Lewis had al vele kms achter de kiezen in tests die toen nog vrij waren. Lewis had al veel meer race ervaring in formule wagens. Lewis zat vanaf het begin in een auto die kampioen had moeten worden.

      En hiermee wil ik helemaal niks afdoen aan Lewis zijn debuut. Ik vind dat eigenlijk nog steeds zijn beste seizoen. En hij heeft al aardig wat uitzonderlijke seizoenen er op zitten. Alleen vergelijken is vaak een kwestie van perceptie. Zeker in een sports als de f1.

      • + 3
      • 13 aug 2025 - 12:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.061

    Och, hij zal best wel 'n keertje voor vriend komen te rijden en eerder over de streep komen....

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 12:19
    • John6

      Posts: 10.962

      Vriend, he Ouw die Russell die spoort toch voor geen meter, of zeg je we zitten op de zelfde golflengte.😃

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 12:52
  • misstappen

    Posts: 3.293

    Sjors en Kimi.., net de titel voor een stripverhalenreeks..
    (oh wacht...)

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 13:15

