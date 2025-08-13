Antonelli wil Mercedes-teamgenoot Russell gaan evenaren

Andrea Kimi Antonelli kent een wisselvallig debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Italiaan laat soms mooie dingen zien, maar zakte ook al een aantal keren flink door het ijs. Antonelli is ambitieus, en hij hoopt zijn teamgenoot George Russell nog dit seizoen te evenaren.

Antonelli werd door Mercedes met veel bombarie aangekondigd als de opvolger van Lewis Hamilton. De 18-jarige Italiaan liet een aantal mooie dingen zien in zijn eerste races, en pakte zelfs de sprintpole in Miami. Toen het F1-circus eenmaal aankwam in Europa, ging het bergafwaarts met Antonelli. Hij worstelt met de auto en laat vooral in de kwalificaties steken vallen.

De worstelingen van Antonelli

Hij is hier open en eerlijk over in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Ik worstel nog steeds met het begrijpen van wat de auto kan leveren tijdens een kwalificatierondje. Je zit zo dicht op de limiet dat je er makkelijk overheen gaat. Ik probeer nog steeds die fijne lijn te vinden."

Antonelli stelt wel dat het er in de kwalificatie anders uit ziet dan in de race: "De grip is extreem hoog, je gaat veel sneller de bocht in. Elk rondje denk je: 'Ik kan hier nog sneller doorheen'. Ik ben echter nog niet op het punt dat ik in de eerste ronde al op de absolute limiet zit."

Respect voor Russell

Antonelli worstelt verder met het kwalificatieformat, maar stelt wel dat het in de races wat makkelijker gaat. Hij richt zijn pijlen nu op zijn teamgenoot George Russell, voor wie hij veel respect heeft: "Mijn doel moet zijn om dezelfde tijden te rijden als George."

"Hij beleeft een heel erg sterk seizoen en laat zien dat hij een van de besten is, vooral als de auto heel erg goed werkt. Hij is echt een uitdagende teamgenoot. Als ik aan het einde van het jaar op zijn niveau zit, dan zou dat een eer zijn."