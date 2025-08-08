user icon
'Twee teams willen Mercedes-deal Russell kapen'
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 16:09
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

George Russell heeft nog altijd geen contractverlenging bij het team van Mercedes. De Brit rijdt sinds 2022 voor de Zilverpijlen, maar 2026 is nog niet bevestigd voor de Mercedes-coureur. Twee teams zouden zijn geïnteresseerd in de diensten van de Brit.

Het is officieel nog onduidelijk of Mercedes met de Brit in zee wil gaan. Toto Wolff gaf eerder al aan dat zijn prioriteit ligt bij de huidige line-up. Toch willen twee teams de Brit contracteren voor volgend seizoen.

Russell is duidelijk

George Russell heeft eerder al gezegd dat hij Mercedes trouw blijft. De Mercedes-coureur wil het liefst bij Mercedes blijven. Begin juni zei Russell: "Ik blijf Mercedes trouw." Toen gingen er nog volop geruchten rond in de paddock over de transfer van Verstappen richting Mercedes. 

We zijn nu twee maanden later en Russell heeft nog steeds geen duidelijkheid voor volgend seizoen. De Brit heeft nog geen officiële contractverlenging in handen en tijdens de Grand Prix van Hongarije zei de Mercedes-coureur ook dat hij niet verwachtte dat Mercedes met hem over de brug gaat komen in de zomerstop. 

Twee teams

Buiten Mercedes zijn er twee andere teams geïnteresseerd in de diensten van George Russell. Aston Martin zou de Brit zien als potentiële kopman, zo meldt Sky Sports. Ook nieuwkomer Cadillac zou contact hebben opgenomen met de Mercedes-coureur. Toto Wolff zei echter dat hij door wil gaan met de huidige Mercedes-coureurs.

"Voor ons is de koers duidelijk: we willen met George en Kimi doorgaan", zo zei Toto Wolff tegenover de internationale media. Dit is voor George Russell een meevallertje, want de Brit wil dolgraag blijven rijden voor Mercedes. Momenteel staat hij vierde in het wereldkampioenschap, achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs. Hij heeft een verschil van vijftien punten met de viervoudig wereldkampioen. Russell kan dus nog derde worden als het tij zijn kant op valt. 

Rimmer

Posts: 12.704

Tja, Max blijft bij RBR omdat hij graag van achteruit het veld wil starten dus de teams met potentie gaan zoeken naar andere namen. Met een beetje geluk zijn alle goede stoeltjes in de komende maanden gevuld en kan Max ook in 2027 lekker bij RBR van achteruit het veld starten. Leuk voor de kijker... [Lees verder]

  • 3
  • 8 aug 2025 - 16:18
George Russell Mercedes Aston Martin Cadillac

Reacties (6)

  • nr 76

    Posts: 6.761

    Het tij nog keert.
    Het muntje zijn kant op valt.
    Of een dubbeltje op zijn kant.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 16:15
  • Rimmer

    Posts: 12.704

    Tja, Max blijft bij RBR omdat hij graag van achteruit het veld wil starten dus de teams met potentie gaan zoeken naar andere namen. Met een beetje geluk zijn alle goede stoeltjes in de komende maanden gevuld en kan Max ook in 2027 lekker bij RBR van achteruit het veld starten. Leuk voor de kijkers, leuk voor de stewards (lekker straffen uitdelen) en leuk voor Lando, Piastri en Russell want die kunnen nu ook (meervoudig) kampioen worden. :)

    • + 3
    • 8 aug 2025 - 16:18
    • Golf-GTI

      Posts: 1.456

      Merk ik hier frustratie?

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 16:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.027

    Anders dan hier zijn er elders wel die vriend graag zien.
    Ik persoonlijk zou vriend graag bij Aston Martin zien rijden met die Honda onder z'n lange ballen....maar ja, hij blijft graag bij Mercedes 😖

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 16:25
  • RamboRussell

    Posts: 139

    Hetzelfde verhaal als destijds met Hamilton.

    Lekker maanden lang proberen in de headlines te blijven.

    "Wij willen aandacht!"

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 16:59
  • SennaS

    Posts: 10.277

    George moet zich als snelste coureur niet laten piepelen door Mercedes en naar AM gaan.
    Alleen met een topmotor kom je er niet, want dat blijkt dit jaar wat mcl mer dezelfde motor doet.
    En ik zie Mercedes niet zomaar even het beste concept hebben.
    Mcl en AM zijn volgend jaar kanshebbers met de Mercedes motor.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 17:26

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 885
  • Podiums 21
  • Grand Prix 142
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar