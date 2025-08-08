'Twee teams willen Mercedes-deal Russell kapen'

George Russell heeft nog altijd geen contractverlenging bij het team van Mercedes. De Brit rijdt sinds 2022 voor de Zilverpijlen, maar 2026 is nog niet bevestigd voor de Mercedes-coureur. Twee teams zouden zijn geïnteresseerd in de diensten van de Brit.

Het is officieel nog onduidelijk of Mercedes met de Brit in zee wil gaan. Toto Wolff gaf eerder al aan dat zijn prioriteit ligt bij de huidige line-up. Toch willen twee teams de Brit contracteren voor volgend seizoen.

Russell is duidelijk

George Russell heeft eerder al gezegd dat hij Mercedes trouw blijft. De Mercedes-coureur wil het liefst bij Mercedes blijven. Begin juni zei Russell: "Ik blijf Mercedes trouw." Toen gingen er nog volop geruchten rond in de paddock over de transfer van Verstappen richting Mercedes.

We zijn nu twee maanden later en Russell heeft nog steeds geen duidelijkheid voor volgend seizoen. De Brit heeft nog geen officiële contractverlenging in handen en tijdens de Grand Prix van Hongarije zei de Mercedes-coureur ook dat hij niet verwachtte dat Mercedes met hem over de brug gaat komen in de zomerstop.

Twee teams

Buiten Mercedes zijn er twee andere teams geïnteresseerd in de diensten van George Russell. Aston Martin zou de Brit zien als potentiële kopman, zo meldt Sky Sports. Ook nieuwkomer Cadillac zou contact hebben opgenomen met de Mercedes-coureur. Toto Wolff zei echter dat hij door wil gaan met de huidige Mercedes-coureurs.

"Voor ons is de koers duidelijk: we willen met George en Kimi doorgaan", zo zei Toto Wolff tegenover de internationale media. Dit is voor George Russell een meevallertje, want de Brit wil dolgraag blijven rijden voor Mercedes. Momenteel staat hij vierde in het wereldkampioenschap, achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs. Hij heeft een verschil van vijftien punten met de viervoudig wereldkampioen. Russell kan dus nog derde worden als het tij zijn kant op valt.