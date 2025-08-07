user icon
Russell de mond gesnoerd: "Dat is helemaal niet mogelijk!"

  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 10:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

George Russell kwam afgelopen weekend in Hongarije als derde over de streep. Hij haalde in de slotfase de Ferrari van Charles Leclerc in, en na de race deed hij een opmerkelijke uitspraak. Russell suggereerde dat de Ferrari bijna illegaal was, maar volgens Ralf Schumacher slaat dat nergens op.

Russell reed geruime tijd achter de Ferrari van Leclerc. De Monegask kampte met mysterieuze chassisproblemen, waardoor hij als een baksteen door het veld zakte. Na afloop verklaarde Russell dat Ferrari's auto bijna illegaal was, omdat de bodemplaat ver afsleet. Hij stelde dat ze de bandenspanning hadden verhoogd, en dat z met een motorstand reden waardoor ze langzamer waren aan het einde van het rechte stuk. Hierdoor zou de plank minder snel slijten.

'Dat geloof ik niet'

Oud-coureur Ralf Schumacher twijfelt aan de woorden van Russell. De Duitser krijgt het vraagstuk voorgelegd in de podcast Backstage Boxengasse: "Nee, dat geloof ik niet. Als je aan het begin van de race zo snel bent, met een volle tank, waardoor de auto nog lager hangt, zou dat moeten betekenen dat je heel de bodemplaat in de eerste dertig rondjes al kapot rijdt. Dat is volgens mij helemaal niet mogelijk."

Wat was het probleem van Ferrari?

Schumacher neemt dan de situatie van Leclerc onder de loep. De Duitser denkt dat de oorzaak van de problemen ergens anders lag: "Ik denk eerder dat Ferrari het probleem had dat ze voor het eerst in dat weekend met de harde banden reden. Daarnaast gebruikten ze natuurlijk ook de nieuwe achterwielophanging."

"Ik denk dat daar iets gebeurd is waar ze niet op hadden gerekend, want vanaf het moment dat Leclerc op de harde banden ging rijden, was hij gewoon te langzaam. Ik denk dat daar de oorzaak ligt voor deze problemen."

Leclerc kwam uiteindelijk als vierde over de streep op de Hungaroring. Hij had ruim twintig seconden achterstand op Russell.

AUDI_F1

Posts: 3.246

Prinses george vind dat alle auto's illegaal zijn behalve de zijne. Al stampevoetend zal iedereen eraan moeten geloven. Want niemand kan toch beter zijn dan de prinses.

  • 3
  • 7 aug 2025 - 10:48
Reacties (8)

  • Redcarsmatter

    Posts: 5.237

    Volgens mij reed Leclerc tijdens de tweede stint toch ook op harde banden?

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 10:52
  • HermanInDeZon

    Posts: 32

    Titel van het artikel: "Dat is helemaal niet mogelijk!"
    Inhoud van het artikel: "Dat is volgens mij helemaal niet mogelijk"

    en dan verbaasd zijn dat er hier figuren als AUDI_F1 rondlopen die de meest populistische loze reacties posten en nog likes voor krijgen ook :)

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 10:56
    • MWHT

      Posts: 5.495

      ontgaat mij volledig waarom AUDI_F1 hier als populistisch word benoemd; volgens mij toch iemand die over het algemeen hier redelijk normaal reageert? En als je last hebt van populistische, loze reacties hier dan ga je toch lekker buiten in de zon zitten?

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 11:25
  • Skoda F1

    Posts: 243

    Yo George..You little fake ass Rebecca Donaldson look a like motherfakker

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 10:56
    • Need5Speed

      Posts: 3.131

      Dank voor je verfijnde reactie. Nu komt vast alles goed.

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 11:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.011

    Vriend: "Volgens mij"
    Ralf: "Volgens mij"

    Vriend: "Ik reed er twee meter vandaan"
    Ralf: "Ik denk dat het ik het zag op tv"

    Tja....

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 11:17

