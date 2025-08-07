Russell de mond gesnoerd: "Dat is helemaal niet mogelijk!"

George Russell kwam afgelopen weekend in Hongarije als derde over de streep. Hij haalde in de slotfase de Ferrari van Charles Leclerc in, en na de race deed hij een opmerkelijke uitspraak. Russell suggereerde dat de Ferrari bijna illegaal was, maar volgens Ralf Schumacher slaat dat nergens op.

Russell reed geruime tijd achter de Ferrari van Leclerc. De Monegask kampte met mysterieuze chassisproblemen, waardoor hij als een baksteen door het veld zakte. Na afloop verklaarde Russell dat Ferrari's auto bijna illegaal was, omdat de bodemplaat ver afsleet. Hij stelde dat ze de bandenspanning hadden verhoogd, en dat z met een motorstand reden waardoor ze langzamer waren aan het einde van het rechte stuk. Hierdoor zou de plank minder snel slijten.

'Dat geloof ik niet'

Oud-coureur Ralf Schumacher twijfelt aan de woorden van Russell. De Duitser krijgt het vraagstuk voorgelegd in de podcast Backstage Boxengasse: "Nee, dat geloof ik niet. Als je aan het begin van de race zo snel bent, met een volle tank, waardoor de auto nog lager hangt, zou dat moeten betekenen dat je heel de bodemplaat in de eerste dertig rondjes al kapot rijdt. Dat is volgens mij helemaal niet mogelijk."

Wat was het probleem van Ferrari?

Schumacher neemt dan de situatie van Leclerc onder de loep. De Duitser denkt dat de oorzaak van de problemen ergens anders lag: "Ik denk eerder dat Ferrari het probleem had dat ze voor het eerst in dat weekend met de harde banden reden. Daarnaast gebruikten ze natuurlijk ook de nieuwe achterwielophanging."

"Ik denk dat daar iets gebeurd is waar ze niet op hadden gerekend, want vanaf het moment dat Leclerc op de harde banden ging rijden, was hij gewoon te langzaam. Ik denk dat daar de oorzaak ligt voor deze problemen."

Leclerc kwam uiteindelijk als vierde over de streep op de Hungaroring. Hij had ruim twintig seconden achterstand op Russell.