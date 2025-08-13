Ecclestone kraakt 'te politieke' Hamilton en plaatst vraagtekens bij Ferrari

Lewis Hamilton heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Hij heeft het zwaar bij het team van Ferrari, en dat levert hem veel kritiek op. Bernie Ecclestone is streng voor Hamilton en stelt dat hij misschien te politiek is.

Hamilton werd als een soort verlosser binnengehaald bij het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen begon echter op een tegenvallende manier aan zijn avontuur bij Ferrari, en heeft zelfs nog geen enkele keer op het podium gestaan. Vlak voor de zomerstop beleefde hij een nieuw dieptepunt in Hongarije door zijn kwalificatie te verpesten en in de race buiten de punten te finishen.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is kritisch op Hamilton. De Brit krijgt in gesprek met F1 Destinations de vraag hoe hij kijkt naar de worstelingen van Ferrari: "Het is eigenlijk ongelooflijk. Ferrari deed het heel erg goed onder het leiderschap van Jean Todt, die Michael Schumacher en veel andere mensen weghaalde bij Benetton."

"Op dit moment kan ik niet echt iets negatiefs zeggen over de Italiaanse staf die momenteel werkzaam is voor Ferrari. Maar ik denk dat het team iemand nodig heeft die echt de leiding neemt, de juiste richting kiest en de klus ook klaart."

Heeft Ferrari de juiste beslissing genomen?

Ecclestone liet al eerder doorschemeren dat hij zijn twijfels heeft over Hamilton. Hij vraagt zich hardop af of Ferrari de verkeerde kant op is gegaan met dit besluit: "Ik weet niet zeker of Lewis de juiste beslissing was voor Ferrari. Lewis heeft overduidelijk veel talent, maar hij is ook best politiek, wat typisch is voor Ferrari en ook voor hem."

Ecclestone wil echter niet uitsluiten dat Hamilton het nog één keer kan gaan omdraaien. De Brit gaat verder met zijn verhaal: "Maar hij zou ook weer tot leven kunnen komen, wat goed zou zijn voor hem en ook voor het team van Ferrari."