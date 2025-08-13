user icon
Ecclestone kraakt 'te politieke' Hamilton en plaatst vraagtekens bij Ferrari

Ecclestone kraakt 'te politieke' Hamilton en plaatst vraagtekens bij Ferrari
  Gepubliceerd op 13 aug 2025 17:22
  3
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Hij heeft het zwaar bij het team van Ferrari, en dat levert hem veel kritiek op. Bernie Ecclestone is streng voor Hamilton en stelt dat hij misschien te politiek is.

Hamilton werd als een soort verlosser binnengehaald bij het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen begon echter op een tegenvallende manier aan zijn avontuur bij Ferrari, en heeft zelfs nog geen enkele keer op het podium gestaan. Vlak voor de zomerstop beleefde hij een nieuw dieptepunt in Hongarije door zijn kwalificatie te verpesten en in de race buiten de punten te finishen.

Michael Schumacher

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is kritisch op Hamilton. De Brit krijgt in gesprek met F1 Destinations de vraag hoe hij kijkt naar de worstelingen van Ferrari: "Het is eigenlijk ongelooflijk. Ferrari deed het heel erg goed onder het leiderschap van Jean Todt, die Michael Schumacher en veel andere mensen weghaalde bij Benetton."

"Op dit moment kan ik niet echt iets negatiefs zeggen over de Italiaanse staf die momenteel werkzaam is voor Ferrari. Maar ik denk dat het team iemand nodig heeft die echt de leiding neemt, de juiste richting kiest en de klus ook klaart."

Heeft Ferrari de juiste beslissing genomen?

Ecclestone liet al eerder doorschemeren dat hij zijn twijfels heeft over Hamilton. Hij vraagt zich hardop af of Ferrari de verkeerde kant op is gegaan met dit besluit: "Ik weet niet zeker of Lewis de juiste beslissing was voor Ferrari. Lewis heeft overduidelijk veel talent, maar hij is ook best politiek, wat typisch is voor Ferrari en ook voor hem."

Ecclestone wil echter niet uitsluiten dat Hamilton het nog één keer kan gaan omdraaien. De Brit gaat verder met zijn verhaal: "Maar hij zou ook weer tot leven kunnen komen, wat goed zou zijn voor hem en ook voor het team van Ferrari."

Robin

Posts: 2.780

Ja hij kraakt hem idd heel hard hier..
jongens toch ga iets doen met die headers….

  • 10
  • 13 aug 2025 - 18:07
Reacties (3)

Login om te reageren
  • Robin

    Posts: 2.780

    Ja hij kraakt hem idd heel hard hier..
    jongens toch ga iets doen met die headers….

    • + 10
    • 13 aug 2025 - 18:07
    • snailer

      Posts: 29.109

      Dacht dat jij een Hamton fan bent toch?

      Dus jou durf ik het wel te vragen, want bij momenten was Hamilton helemaal niet politiek correct. Hij vond dat het niet goed ging. En hij was ook kritisch op zichzelf.

      Vond jij hem politiek bezig?

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 18:45
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.945

    Ik lees echt 😉 niet alles, maar mijn observatie is dat Robin Hamilton niet op een voetstuk plaatst, maar zeker wel hem 'verdedigt'

    Ik vraag me af in welke volgorde Robin f1 coureurs nu als beste ooit ziet, en waarom

    (van Snailwr weet ik dat al)

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 02:00

