Geen afscheidstest voor Grosjean: "Ferrari moet de motoren terug hebben"

Haas kan Romain Grosjean deze winter geen Formule 1-test geven. De Fransman nam vorige week in Bahrein afscheid van zijn team, nadat bekend werd dat hij afgelopen weekend niet mee kon doen aan de Grand Prix in Abu Dhabi omdat zijn brandwonden te ernstig waren.

De enige manier waarop hij kon meedoen was te rijden met brandwonden, maar dan was er een grote kans op huidtransplantatie nodig geweest, iets wat Grosjean zelf liever niet wilde. Het gevolg was een terugvlucht naar Zwitserland waar hij samen met zijn vrouw Marion en drie kinderen woont.

Bij zijn afscheid zei Grosjean dat hij het op prijs zou stellen als één van de teams hem nog een laatste testrit zou kunnen geven om zijn F1-carrière af te ronden. Toto Wolff reageerde door te zeggen dat als geen van de teams waarvoor Grosjean heeft geracet hem de test wil geven, hij een Mercedes-wagen beschikbaar zal stellen.

Haas-teambaas Gunther Steiner zegt dat het kleine Amerikaanse team Grosjean eigenlijk niet kan laten testen. Dat ligt overigens niet aan Haas maar aan motorpartner Ferrari: "We kunnen zo'n test niet organiseren voor Romain omdat we alle motoren terug moeten geven aan Ferrari."

"We hebben veel oude racewagens in onze fabriek, maar ze hebben allemaal geen motor. Misschien kan er iets gedaan worden met Ferrari, dat zullen we moeten bekijken. Maar eerst moet Romain weer beter worden."