Verstappen heeft teamgenoot Albon dit jaar 17 keer verslagen in kwalificaties

Gisteren pakte Max Verstappen alsnog een pole position dit jaar. De Nederlander was dit seizoen nauwelijks dichtbij het moment geweest dat hij erom kon strijden en hoewel dit weekend goed begon hebben we vaker gezien dat Mercedes superieur is in de kwalificaties.

Desondanks wist de Red Bull-coureur zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton te verslaan en veroverde hij de pole in Abu Dhabi, waarbij hij vandaag ook op de medium-banden zal starten, in tegenstelling tot de Mercedes-coureurs die op de zachte band de race beginnen.

Albon maximaal verslagen

Met de pole position heeft Verstappen zijn teamgenoot Alexander Albon het gehele seizoen tijdens de kwalificaties verslagen. Maar liefst 17 keer versloeg Verstappen Albon, al zal dat voor velen geen grote verrassing zijn aangezien Albon grote moeite heeft met het niveau dat de Nederlander ieder raceweekend laat zien.

Voor Albon spreken deze cijfers uiteraard niet in zijn voordeel, want gemiddeld zit hij 4 tot 5 tienden achter Verstappen in de kwalificatie. Hij moet hopen dat hij vandaag een goede race rijdt en de afgelopen races genoeg heeft laten zien om Christian Horner en vooral Helmut Marko te overtuigen dat hij ook in 2021 naast Verstappen mag rijden.