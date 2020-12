Horner erkent frustraties: "Verstappen was kandidaat voor de winst"

De GP van Sakhir was voor Max Verstappen en daarmee ook Red Bull Racing al snel voorbij. Na enkele honderden meters crashte de Nederlander in de bandenstapels doordat hij moest uitwijken voor Sergio Perez. De Mexicaan, die op wonderbaarlijke wijze na zijn spin achteraan het veld lag en de race won, werd door Charles Leclerc aangetikt. Leclerc maakte met de botsing zijn wielophanging kapot en viel net als Verstappen uit.

Red Bull Racing had nog wel Alex Albon in de race, maar die maakte nooit een kans op de overwinning en het vertrouwen is bij Red Bull ook niet groot in de Thaise Brit dat hij mee zou kunnen strijden om de winst.

Max Verstappen had dat wel kunnen doen en teambaas Horner is zichtbaar gefrustreerd: "Dit is een ongelooflijk frustrerend einde van een weekend waarbij de race van Max in de eerste ronde buiten zijn schuld werd verknald. Hij slaagde erin om Valtteri Bottas te ontwijken die in bocht 2 een overstuur moment had, wat hem veel momentum kostte en helaas schatte Leclerc zijn remmen verkeerd in en raakte Perez. Max werd gedwongen om actie te vermijden en raakte vervolgens de bandenstapels. Dat is echt jammer omdat hij een echte kanshebber zou zijn geweest voor de overwinning."

Over Albon zegt hij: "Alex overleefde het contact in de eerste ronde, maar worstelde met het tempo in de eerste stint. Hij maakte een pitstop voor de harde band waar hij comfortabeler op leek en we namen toen een beetje een risico tijdens de laatste safety car om de zachte band te monteren waarop hij met goed resultaat naar P6 schoof. Het was een vermakelijke race voor de fans thuis en we feliciteren Racing Point en Sergio Perez met hun eerste overwinningen in de Formule 1."