Max Verstappen snapte strategie Red Bull niet tijdens Bahrein GP

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen kan tevreden terugkijken op de race in Bahrein van afgelopen weekend. De Nederlander startte vanaf de derde plek en wist één positie te winnen bij de herstart. Helaas was Mercedes-coureur Lewis Hamilton te snel voor Verstappen, hierdoor eindigde hij op de tweede plek. Zijn teamgenoot Alexander Albon finishte op een halve minuut achter hem op de derde plek.

Een goed resultaat waar het team uit Milton Keynes blij mee mag zijn, al zijn er dingen die belangrijker waren dan het resultaat. De gezondheid van Romain Grosjean, na een megacrash in de eerste ronde. Max Verstappen schrok van de beelden, zo zegt hij in een verklaring op de website van het team. "Ik bedoel, een rode vlag kan van alles zijn en ik baalde een beetje, en dacht ‘pff een rode vlag’, maar toen zag ik de vlammen en ik dacht Oh mijn god ... wat gebeurde daar."

"Als zoiets gebeurt, is het niet goed. Volgens mij bleef hij lang in de auto, 15 seconden? Ja, te gek voor woorden! Dus de veiligheid is ongelooflijk. De Halo redde zijn leven en duwde de vangrail boven zijn hoofd. Ik was heel blij dat hij uit de auto stapte. Ik kan begrijpen dat het niet leuk is, maar als je de man ziet die eruit springt. Als je ziet wat er in Spa is gebeurd, was niets uitgesloten. Als zoiets gebeurt, houden de FIA, F1 en het team de familie up-to-date."

De strategie was niet goed

De coureur blikt ook nog terug op de race in Bahrein. "We waren niet erg scherp in termen van strategie. We stopten te laat in de eerste stint. We laten Mercedes voor ons stoppen, wat ik niet snap. We zeiden voor de race dat we agressief moesten zijn, omdat we de banden hadden om dat te doen, maar dat hebben we niet gedaan. De harde band was vandaag in ieder geval een goede band voor ons."