Williams-coureurs blij met resultaat in Bahrein

Williams behaalt race na race niet het resultaat waar het steeds op hoopt. Het team dit is opgericht door Frank Williams kon niet in de punten komen, maar de coureurs wisten wel wat posities te winnen. George Russell finishte op de twaalfde plek en zijn teamgenoot Nicholas Latifi als 14de.

George Russell zei na de race eerst iets over zijn eigen wedstrijd. "Ik ben tevreden met het werk dat we afgelopen weekend hebben gedaan. Ik liet bij de eerste start plaatsen liggen, maar vanaf de herstart kwam ik van P18 naar P12, en in de race slaagde ik erin om Vettel achter me te houden, terwijl ik Giovinazzi, Magnussen en Kvyat inhaalde. Ik denk dat het een baan is waar we blij mee kunnen zijn, en ik denk dat we kunnen zeggen dat we dit weekend alles uit ons hebben gehaald. We hebben geen punten, maar het is het maximale dat we in de race hebben kunnen doen", zo liet hij weten op de website van het team.

Ook komt de coureur even terug op de megaklapper van Romain Grosjean. "Het is ongelooflijk dat Romain wegliep van de crash. Ik ben gewoon blij dat hij in orde is en buitengewoon dankbaar dat we de halo hebben. Ik ben trots op het werk dat de FIA en F1 de afgelopen jaren hebben gedaan voor de veiligheid."

Latifi had een goede herstart

Zijn teamgenoot Latifi voegde daar nog aan toe: "Ik wens Romain een spoedig herstel toe, zoiets zie je nooit graag, het laat alleen maar zien dat het risico altijd aanwezig is in de autosport." Hij vertelde daarna verder over zijn eigen race. "De eerste start was erg lastig, maar ik had een veel betere herstart, zo schoven we een beetje op. Toen maakte ik een verkeerde inschatting tijdens het vechten om een positie in de volgende ronde. Toch ben ik best tevreden over de race."



"De slijtage van de banden was de belangrijkste factor die we moesten beheren en ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hadden een sterke strategie, wat betekende dat ik het doel kon bereiken, namelijk om de Haas en de Alfa voor te blijven. Je wilt natuurlijk altijd meer, er zijn een aantal dingen die beter hadden gekund, aangezien het geen gemakkelijke race was, maar ik ben best tevreden met het resultaat."