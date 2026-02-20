user icon
Chaos compleet: Aston Martin komt niet meer in actie in Bahrein

De testweek in Bahrein is vroegtijdig ten einde gekomen voor het team van Aston Martin. De ambitieuze Britse renstal heeft een aantal dramatische dagen achter de rug, en ze hebben vandaag slechts zes rondjes gereden. Aston Martin zal vandaag niet meer de baan op gaan.

Alle ogen waren in de afgelopen weken gericht op het team van Aston Martin. De ambitieuze Britse renstal rijdt dit jaar met nieuwe fabrieksmotoren van Aston Martin en de nieuwe AMR26 van dit jaar is ontworpen door Adrian Newey. De Britse topontwerper fungeert dit jaar ook als teambaas, en hij lijkt weer een baanbrekende auto te hebben ontworpen.

Aston Martin arriveerde eind vorige maand al laat in Barcelona voor de eerste test, en vorige week liepen ze tegen de nodige probleempjes aan in Bahrein. Deze week wilden ze stappen zetten, maar dat hebben ze niet voor elkaar gekregen. Ze liepen op elke dag tegen problemen aan, en die werden alleen maar groter en groter.

Wat ging er allemaal mis?

Lance Stroll vond zichzelf begin deze week terug in de grindbak toen zijn auto niet meer deed wat hij moest doen, en de Canadees bij het ingaan van de bocht de macht over het stuur verloor. Gisteren ging het mis toen Fernando Alonso plaats nam achter het stuur. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moest de auto met motorproblemen naast de baan parkeren, waarna de monteurs en de marshalls er zeer lang over deden om de bolide van de baan te plukken.

Pijnlijk statement van Aston Martin

Vanochtend kwam motorleverancier Honda met een pijnlijk statement naar buiten: "Onze laatste run met Fernando Alonso van gisteren eindigde met een batterij gerelateerd probleem die een impact hebben op ons testprogramma met Aston Martin. We hebben daarna tests uitgevoerd op de testbank in Sakura. Hierdoor, en door een te kort aan onderdelen, hebben we het raceplan voor vandaag aangepast en werken we alleen korte stints af."

Testweek ten einde voor Aston Martin

Dat gebeurde dan ook, en Stroll kwam aan het einde van de ochtend naar buiten voor een korte run. Na de middagpauze kwam de Canadees weer de baan op, en kwam hij in totaal tot zes rondjes. Hij wist geen rondetijd te noteren, en dat gaat ook niet meer gebeuren. Aston Martin heeft namelijk laten weten dat hun testweek erop zit. Het is een pijnlijk bericht voor het team, dat een flinke achterstand heeft op de concurrentie.

Damon Hill

Posts: 19.691

Puur voor Alonso is het balen, maar verder gun ik dit team he-le-maal NIETS! In al die jaren dat ik F1 volg is het eigenlijk nooit gebeurd dat ik echt een hekel had aan een coureur of team, maar Aston Martin en Lance Stroll hebben daar wel verandering in gebracht. En dan gaat het mij er nog niet ... [Lees verder]

  • 3
  • 20 feb 2026 - 16:23
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.995

    Gaat niet goed dit.. Ik will ze niet gelijk afschrijven maar tot nu toe niet echt indrukwekkend. Ik hoop (maar denk het niet) dat de auto alsnog snel genoeg is want ik wil Alonso nog een keertje zien vlammen voordat hij stopt. Ok, Alonso is veel trager dan hij vroeger was maar omdat hij zo vol met passie ervoor gaat - gun ik het hem echt.

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 15:20
    • Damon Hill

      Posts: 19.691

      Puur voor Alonso is het balen, maar verder gun ik dit team he-le-maal NIETS! In al die jaren dat ik F1 volg is het eigenlijk nooit gebeurd dat ik echt een hekel had aan een coureur of team, maar Aston Martin en Lance Stroll hebben daar wel verandering in gebracht. En dan gaat het mij er nog niet eens om dat Lance Stroll een ondermaatse coureur is. Ik had bijvoorbeeld ook geen hekel aan Latifi, Sargeant of Zhou. Het is bij mij een opstapeling van dingen:
      - het feit dat het stoeltje van Lance blijkbaar verzegeld is... al schrijft hij ieder raceweekend 4 Astons af.
      - het feit dat teamleden continu Lance moeten ophemelen en kritiek op Lance niet is toegestaan. Weet je waar dat op lijkt? Een dictatuur, maar dan binnen een F1-team in plaats van een land. Heb je kritiek op Lance? ERUIT! Continu die "Lance-is-echt-heel-goed-propaganda".
      - en dan Lance zelf. Heb je hem wel eens voor de camera gezien? Ongeïnteresseerd, kent totaal geen schaamte, lijkt geen respect te hebben voor de journalist die een vraag stelt... en tot slot... keffert zelfs zijn eigen monteurs uit. Een verwend joch pur sang.

      Nee, van mij mogen ze iedere race kapot gaan. Vwb Alonso is het zonde, maar ik vind het zelfs belachelijk dat hij in 2023 ook Lance ophemelde. Dat is toch niet des-Alonso's?

      • + 3
      • 20 feb 2026 - 16:23
  • Joeppp

    Posts: 8.301

    Het is een beetje een deja vu wat Mclaren overkwam het eerste jaar met Honda en Alonso. Heel pijnlijk, helemaal omdat ze Newey gehaald hebben waardoor de verwachtingen te hoog zijn.

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 15:31
  • The Wolf

    Posts: 122

    Britse tobontwerper...

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 15:38
    • f(1)orum

      Posts: 9.545

      als Q van Aston Martin had ie gewoon de DB5 moeten gebruiken

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:56
  • schwantz34

    Posts: 41.810

    AM heeft door alle problemen zo gigantisch weinig kunnen testen, dat ze als een stelletje onervaren "groentjes" aan het newey seizoen zullen beginnen...

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:40
  • HarryLam

    Posts: 5.284

    Onbegrijpelijk dat Honda het zo laat afweten, lijkt mij dat ze e.e.a. zwaar hebben onderschat.
    Hun bedrijfspolitiek is ook zwaar knoeiwerk, eerst stoppen ze met F1 waardoor RB een eigen motor moest ontwikkelen en toen kwamen ze toch maar weer terug om met AM in zee te gaan, die beter een RB motor hadden kunnen nemen achteraf.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:44
    • Edgar

      Posts: 1.718

      Het probleem is ogenschijnlijk exact hetzelfde als destijd met McLaren, Honda heeft de motor op de auto aangepast (te smal volgens geleerden) ipv andersom als toen met RB, het vreemde is dat ze nu weer met Newey te maken hebben, die beter moet weten naar mijn bescheiden mening

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 16:11
  • Bertrand Gachot

    Posts: 366

    Stel je voor de reacties hier als #3 dit jaar voor het bloedgeld van aramco had gekozen! In het VK is de status van Newey allang afgegleden van ingetogen braniac met zijn kekke Rotring pencils, naar helaas ook een graaier.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:45
    • Joeppp

      Posts: 8.301

      Dit is natuurlijk onzin. Newey is een held en een instituut op zichzelf binnen de F1. Zijn status is helemaal niet afgegleden hij is alleen niet groter geworden door naar AM te gaan, nog niet. Maar ga nu niet op Newey afgeven maar wees blij dat zo'n man er nog bij is.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 16:30
  • Spannenburg

    Posts: 145

    Succes is dus toch niet te koop….

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:47
    • The Wolf

      Posts: 122

      Tuurlijk wel, gewoon nóg meer geld er tegenaan kwakken.
      Op een gegeven moment komt het succes naar je toe, geen idee wanneer, maar ooit...

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:49
  • monzaron

    Posts: 772

    Je zou toch denken dat Honda en Newey goed contact hebben. Of zou Honda er inderdaad belabberd zijn op dit moment. Ik krijg wel een beetje medelijden met Alonso en hoop dat binnenkort de problemen opgelost zijn 🙏

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 16:16
    • StevenQ

      Posts: 10.215

      Maar Honda is eerst gestopt en toen zijn er een hoop mensen overgestapt naar RBPT, en die zullen niet de minste mensen hebben aangenomen , naast mensen die naar andere werkgevers zijn verhuisd toen Honda aangaf te stoppen natuurlijk

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 16:25

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

