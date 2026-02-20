De testweek in Bahrein is vroegtijdig ten einde gekomen voor het team van Aston Martin. De ambitieuze Britse renstal heeft een aantal dramatische dagen achter de rug, en ze hebben vandaag slechts zes rondjes gereden. Aston Martin zal vandaag niet meer de baan op gaan.

Alle ogen waren in de afgelopen weken gericht op het team van Aston Martin. De ambitieuze Britse renstal rijdt dit jaar met nieuwe fabrieksmotoren van Aston Martin en de nieuwe AMR26 van dit jaar is ontworpen door Adrian Newey. De Britse topontwerper fungeert dit jaar ook als teambaas, en hij lijkt weer een baanbrekende auto te hebben ontworpen.

Aston Martin arriveerde eind vorige maand al laat in Barcelona voor de eerste test, en vorige week liepen ze tegen de nodige probleempjes aan in Bahrein. Deze week wilden ze stappen zetten, maar dat hebben ze niet voor elkaar gekregen. Ze liepen op elke dag tegen problemen aan, en die werden alleen maar groter en groter.

Wat ging er allemaal mis?

Lance Stroll vond zichzelf begin deze week terug in de grindbak toen zijn auto niet meer deed wat hij moest doen, en de Canadees bij het ingaan van de bocht de macht over het stuur verloor. Gisteren ging het mis toen Fernando Alonso plaats nam achter het stuur. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moest de auto met motorproblemen naast de baan parkeren, waarna de monteurs en de marshalls er zeer lang over deden om de bolide van de baan te plukken.

Pijnlijk statement van Aston Martin

Vanochtend kwam motorleverancier Honda met een pijnlijk statement naar buiten: "Onze laatste run met Fernando Alonso van gisteren eindigde met een batterij gerelateerd probleem die een impact hebben op ons testprogramma met Aston Martin. We hebben daarna tests uitgevoerd op de testbank in Sakura. Hierdoor, en door een te kort aan onderdelen, hebben we het raceplan voor vandaag aangepast en werken we alleen korte stints af."

Testweek ten einde voor Aston Martin

Dat gebeurde dan ook, en Stroll kwam aan het einde van de ochtend naar buiten voor een korte run. Na de middagpauze kwam de Canadees weer de baan op, en kwam hij in totaal tot zes rondjes. Hij wist geen rondetijd te noteren, en dat gaat ook niet meer gebeuren. Aston Martin heeft namelijk laten weten dat hun testweek erop zit. Het is een pijnlijk bericht voor het team, dat een flinke achterstand heeft op de concurrentie.