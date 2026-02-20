De Formule 1-top denkt er serieus over na om de structuur van het raceweekend aan te passen. CEO Stefano Domenicali heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij meer actie wil zien op de vrijdag, en er zouden nu meerdere plannen op tafel liggen. Ook wordt er gekeken naar het uitbreiden van het aantal sprintweekenden.

De Formule 1 werkt al jaren met hetzelfde weekendformat. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt, op de zaterdag volgt er eerst een derde vrije training waarna de kwalificatie wordt afgewerkt. Het weekend wordt dan op zondag afgesloten met de Grand Prix. Sinds 2021 is er ook een alternatief format voor de sprintweekenden. Aan dit format is flink gesleuteld, en dat betekent dat er dan op vrijdag eerst een training wordt afgewerkt, waarna er een sprint kwalificatie volgt. De sprintrace volgt dan op zaterdagochtend.

Voor veel fans is dit goed genoeg, maar de topmannen van de sport willen graag meer actie zien. In de afgelopen jaren hebben er al meerdere ideeën op tafel gelegen, maar er werd nooit iets doorgezet. Nu lijkt het erop dat een verandering nabij is.

Meer kansen voor rookies?

Tijdens de testweek in Bahrein maakt Formule 1-CEO Stefano Domenicali daar ook geen geheim van. De Italiaan legt de mogelijke veranderingen uit aan The Race en wijst vooral naar de rookies: "We denken er over na om elke dag dat we op de baan zijn, relevant te houden. We moeten natuurlijk ook de tijd die de rookies nodig hebben beschermen."

"Het gaat dan om of een langere tijd voor een vrije training, of een speciale sessie voor hen om gewend te raken aan dit ecosysteem. Het is duidelijk dat je, vooral bij een sprintweekend, als rookie niet zoveel tijd hebt. Dat is een punt waar we over nadenken, en we zullen snel iets presenteren."

Komen er meer sprintraces?

Op de woensdag bleek al dat de F1 Commission discussies had gevoerd over het uitbreiden van het aantal sprintraces naar twaalf. Domenicali stelt dat ze hier in de komende maanden meer over zullen melden: "Iedereen wil een sprint, maar we moeten het effect op de baan afwachten. Het is ook een commerciële kans die we willen bespreken."