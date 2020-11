Mick Schumacher teleurgesteld: "Wilde Raikkonen als teamgenoot"

Mick Schumacher heeft laten doorschemeren dat hij zijn Formule 1-debuut volgend jaar niet bij Alfa Romeo zal maken. Het is zelfs een publiek geheim dat de 21-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher binnenkort zal worden onthuld als coureur voor het Amerikaanse Haas met een Ferrari-motor achterin.

"Het zal niet lang duren", zei Haas-teambaas Gunther Steiner in Bahrein. "Het duurt maximaal twee weken, dus wees geduldig."

De 2021-teamgenoot van Schumacher wordt naar verwachting een andere rookie; Nikita Mazepin. Steiner zegt hierover: "Ik denk dat volgend jaar een goed moment is om rookies binnen te halen. Als we dat doen, omdat de auto volgend jaar niet veel ontwikkeld zal worden, zal het een overgangsjaar worden."

Goede voorbereiding

De Duitser Schumacher houdt zijn lippen op elkaar over de plannen van Haas, maar hij staat erop dat hij als de huidige leider van het Formule 2-kampioenschap zijn voorbereiding op de Formule 1 heeft voltooid.

"Ja, ik voel me klaar voor de Formule 1", zei hij in Bahrein. "We wisten dat we het dit seizoen goed konden doen."

Eerder werd Schumacher in verband gebracht met Alfa Romeo, maar dat team heeft ervoor gekozen om Antonio Giovinazzi nog een seizoen te behouden.

Schumacher spreekt zijn teleurstelling uit over de beslissing. Tegen Sky Italië vertelde hij: "Ik denk dat het fantastisch zou zijn geweest om naast Kimi te racen, om van hem te kunnen leren. Maar Alfa Romeo heeft zijn beslissing genomen. Ik geloof dat alles met een reden gebeurt."