Steiner: "Er was een grote kans dat Haas zou vertrekken uit de F1"

Het jaar 2020 zorgt voor veel zorgen bij de Formule 1-teams. Het is een kwestie van overleven en zeker voor de kleinere teams zoals Haas. Natuurlijk hadden ook andere teams het moeilijk, maar Haas-teambaas Guenther Steiner zegt dat eigenaar Gene Haas de stekker uit het project wilde trekken.

Het F1-team van Haas wordt na vijf seizoenen nog steeds beschouwd als een nieuwkomer in de sport. Het is lang geleden dat een team helemaal opnieuw is opgebouwd en zo lang heeft geduurd voor het succesvol was. De terugval van de inkomsten door de coronacrisis en de slechte prestatie op de baan hebben Haas het afgelopen seizoen laten twijfelen.

In gesprek met de media in Bahrein zegt Steiner: "We hebben het overleefd, we hebben het goed gedaan, maar ik denk dat ik het daarbij laat. De kans was groot dat we hier niet meer zouden zijn. We hebben het echter gehaald en blijven nog even."

Dus ondertekende Haas het nieuwe Concorde-verdrag, waarmee hij in ieder geval zijn intentie bevestigde om zich de komende jaren in te zetten voor sport. Steiner is daar ook blij mee en kan niet wachten om 2020 achter zich te laten. "Ik ben niet echt ongelukkig dat er binnenkort een einde komt aan dit seizoen."