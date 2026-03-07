user icon
Oud-teambaas weet het zeker: 'Hadjar beëindigt vloek'

Volgens oud-teambaas Guenther Steiner kan Isack Hadjar de vloek van het tweede zitje bij Red Bull Racing beëindigen. Hoewel meerdere coureurs het hebben geprobeerd, was viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn teamgenoten steeds de baas. 

Verstappen kwam in 2016 bij Red Bull Racing naast Daniel Ricciardo. Na het vertrek van de Australiër had Verstappen veel teamgenoten, maar niemand kon het echt lastig maken voor Verstappen. Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn allemaal gefaald als Red Bull-coureur. 

'Hadjar kan de vloek beëindigen'

Na een sterk rookiejaar is Hadjar gepromoveerd naar Red Bull. De coureur kende een goed seizoen bij Racing Bulls, ondanks een zwak debuut. Hadjar viel vorig jaar namelijk uit tijdens de formatieronde op het natte circuit van Melbourne. Voormalig Haas-teambaas Steiner denkt dat de Red Bull-coureur zijn mannetje kan staan bij zijn nieuwe team, zo legt hij uit in de Red Flags-podcast. "Ja, dat zal hij zeker doen. Ten eerste denk ik dat er al zoveel voorgangers zijn geweest dat er iets is geleerd."

Steiner heeft ondertussen door wat Red Bull niet bij een tweede coureur moet gaan doen. "Je moet niet te veel druk uitoefenen op iemand die het tegen Max opneemt. Dat werkt niet. Zelfs ik begrijp dat... Ik denk dat Isack goed is, heel jong, en dat hij de tijd kan nemen en een paar jaar kan wachten. Het management bij Red Bull is volledig veranderd."

Verschil tussen Mekies en Horner?

Hoewel het onder Christian Horner meermaals fout ging met de tweede coureurs, denkt Steiner dat het onder Mekies stukken beter gaat. "Dus misschien is er bij Laurent een andere houding ten opzichte van de tweede stoel. Je zegt tegen de coureur: 'Je kunt de andere coureur op dit moment niet verslaan, dus geef gewoon het beste voor het team... Probeer hem niet te verslaan, overdrijf niet en breek mentaal niet door dat te proberen.'"

Naast de situatie rond Hadjar kijkt Steiner ook naar de titelstrijd. "Ik denk dat alle anderen veel meer ervaring hebben met de krachtbron. Ze zullen gewoon een beetje voorliggen. Hoe goed Red Bull en Ford het ook hebben gedaan, het is bijna onmogelijk om Mercedes en Ferrari van achteren te verslaan. Daarom heb ik ze op de vierde plaats gezet."

Damon Hill

Posts: 19.722

Vooral ontzettend leuk om Hadjar op P3 te zien, echt leuk voor die jongen. En het is nodig ook als Max misschien stopt met F1.

Over vloeken gesproken? Sinds Steiner bij de satteliet KTM zit (in de MotoGP) is die motor niet vooruit te branden. Wat is daar gebeurd dan? Want Acosta op de fabrieks ... [Lees verder]

  • 1
  • 7 maa 2026 - 16:17
  • Dale U

    Posts: 1.852

    Steiner zet RB op de 4e plaats volgens bovenstaand artikel, hij vergeet de "Max factor", moet Max er wel weer zin in krijgen....
    .. Plek 2 moet te doen zijn, in de loop van het seizoen, met doorontwikkeling.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 15:42
    • HarryLam

      Posts: 5.319

      Belangrijk is dat de huidige auto veel makkelijker te sturen is. Andere ex teamgenoten zouden het ook beter doen nu.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:03
  • Damon Hill

    Posts: 19.723

    Vooral ontzettend leuk om Hadjar op P3 te zien, echt leuk voor die jongen. En het is nodig ook als Max misschien stopt met F1.

    Over vloeken gesproken? Sinds Steiner bij de satteliet KTM zit (in de MotoGP) is die motor niet vooruit te branden. Wat is daar gebeurd dan? Want Acosta op de fabrieks KTM zette hem "ff" op P1 & P2.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 16:17
  • Tra893SDk

    Posts: 22

    Je kan het niet helemaal vergelijken. De vraag is natuurlijk of met dit concept de doorontwikkeling ook weer geoptimaliseerd kan worden naar de stijl van Verstappen. Gezien de manier waarop de bochten gebruikt moeten worden voor het regenereren, is dat erg de vraag. Verder wil je natuurlijk de maximale hoeveelheid data hebben met deze motor en dus wil je dat beiden coureurs gewoon snel zijn.

    En het kan dat Mekies sowieso een heel ander idee heeft over het voortrekken van coureurs. Ik begreep het sowieso nooit. Max is ook gewoon een topper in een auto die minder ideaal is voor hem en die hij ziet als een oversturende auto.

    Het is sowieso onzin om te doen alsof na Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, Lawson en Tsunoda Hadjar opeens een enorm veel grotere bak aan talent heeft en dat hij daarom in de buurt van Verstappen kan blijven. Albon en zeker Perez in zijn recente interviews zijn duidelijk genoeg geweest over waarom het zo lastig was naast Verstappen buiten dat Verstappen natuurlijk erg snel is.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 16:40
    • John6

      Posts: 11.513

      Of hij in de buurt kan blijven van Max moeten we tot de volgende race wachten, er is nu niets om te vergelijken, Hadjar doet het zeker goed, maar morgen is de race, en met deze auto's is een race rijden wel iets anders dan 3 rondjes rijden, ik verwacht morgen heel veel uitvallers.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 18:03

