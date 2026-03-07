Volgens oud-teambaas Guenther Steiner kan Isack Hadjar de vloek van het tweede zitje bij Red Bull Racing beëindigen. Hoewel meerdere coureurs het hebben geprobeerd, was viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn teamgenoten steeds de baas.

Verstappen kwam in 2016 bij Red Bull Racing naast Daniel Ricciardo. Na het vertrek van de Australiër had Verstappen veel teamgenoten, maar niemand kon het echt lastig maken voor Verstappen. Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn allemaal gefaald als Red Bull-coureur.

'Hadjar kan de vloek beëindigen'

Na een sterk rookiejaar is Hadjar gepromoveerd naar Red Bull. De coureur kende een goed seizoen bij Racing Bulls, ondanks een zwak debuut. Hadjar viel vorig jaar namelijk uit tijdens de formatieronde op het natte circuit van Melbourne. Voormalig Haas-teambaas Steiner denkt dat de Red Bull-coureur zijn mannetje kan staan bij zijn nieuwe team, zo legt hij uit in de Red Flags-podcast. "Ja, dat zal hij zeker doen. Ten eerste denk ik dat er al zoveel voorgangers zijn geweest dat er iets is geleerd."

Steiner heeft ondertussen door wat Red Bull niet bij een tweede coureur moet gaan doen. "Je moet niet te veel druk uitoefenen op iemand die het tegen Max opneemt. Dat werkt niet. Zelfs ik begrijp dat... Ik denk dat Isack goed is, heel jong, en dat hij de tijd kan nemen en een paar jaar kan wachten. Het management bij Red Bull is volledig veranderd."

Verschil tussen Mekies en Horner?

Hoewel het onder Christian Horner meermaals fout ging met de tweede coureurs, denkt Steiner dat het onder Mekies stukken beter gaat. "Dus misschien is er bij Laurent een andere houding ten opzichte van de tweede stoel. Je zegt tegen de coureur: 'Je kunt de andere coureur op dit moment niet verslaan, dus geef gewoon het beste voor het team... Probeer hem niet te verslaan, overdrijf niet en breek mentaal niet door dat te proberen.'"

Naast de situatie rond Hadjar kijkt Steiner ook naar de titelstrijd. "Ik denk dat alle anderen veel meer ervaring hebben met de krachtbron. Ze zullen gewoon een beetje voorliggen. Hoe goed Red Bull en Ford het ook hebben gedaan, het is bijna onmogelijk om Mercedes en Ferrari van achteren te verslaan. Daarom heb ik ze op de vierde plaats gezet."