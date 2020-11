Persoonlijke fout ten grondslag aan foute afstelling voorvleugel Max Verstappen

Max Verstappen zegt dat er een technische reden was waarom hij ondermaats presteerde tijdens de Turkse Grand Prix van afgelopen zondag.

Ondanks het missen van de pole position was de Nederlander de race ingegaan als de favoriet om te winnen. Landgenoot Robert Doornbos zei na de race dat de Grand Prix van Turkije 'een van Max zijn slechtste prestaties in zijn Formule 1-carrière was'.

Mede-voormalige F1-coureur Timo Glock zei tegen RTL: "Max maakte te veel fouten en nam te veel risico's."

Wereldkampioen Jacques Villeneuve uit 1997 was ook kritisch over Verstappen. Villeneuve vond Verstappen te gretig.

Zelfs Helmut Marko van Red Bull beschuldigde Verstappen van gebrek aan geduld vanwege zijn spin achter Sergio Perez, maar de 23-jarige coureur ontkent dat hij zelfs probeerde in te halen. "Het is niet dat ik te gretig was, ik kon niets doen. Ik probeerde achter Sergio te blijven rijden, maar plotseling reed ik door onderstuur van de baan. Toen was het klaar."

Persoonlijke fout

Verstappen legde uit dat zijn voorvleugel niet goed was afgesteld en hij daarom niet maximaal kon presteren. De Red Bull-coureur: "Vanwege de voorvleugel had ik geen kans. De afwijking van de gewenste afstelling was zeven graden, en dat is veel. Normaal gesproken is het één graad. Wat kan een coureur in zo'n situatie doen?"

De foute afstelling komt doordat een monteur van het team niet heeft opgelet en daardoor de linker en rechterkant van elkaar verschilden. Dat zorgde voor een verstoring in de aerodynamica maar ook voor meer slijtage aan de ene kant van de auto waardoor vooral de voorband het flink te verduren kreeg.