Max Verstappen: "Ik wilde Perez daar helemaal niet inhalen"

Het Grand Prix-weekend in Turkije verliep voor Max Verstappen en ook voor zijn team Red Bull Racing vrijwel vlekkeloos tot aan de kwalificatie. Ook in Q1 en Q2 was de Nederlander, net als de drie vrije trainingen, veruit de snelste coureur op de baan. Verstappen domineerde zelfs in de eerste twee kwalificatiesessies, maar miste de pole position doordat Lance Stroll sneller bleek in zijn Racing Point.

Tijdens de start van de race kende de 23-jarige Verstappen een slecht begin van de Grand Prix. Hij kwam moeilijk weg en dat zorgde ervoor dat zoals vanouds zijn inhaalkunsten op de proef werden gesteld, al bleek dat nog niet zo makkelijk op het lastige circuit van Istanbul Park.

Treintje rijden

Bij de inhaalactie op Sergio Perez ging het mis, waarbij Verstappen op hoge snelheid zijn RB16 uit de muur wist te houden na een flink spin. De Red Bull-coureur kreeg veel kritiek na afloop van de race, maar reageerde bij De Telegraaf op de reactie van zijn baas Helmut Marko, die hem te ongeduldig vond.

Verstappen zegt hier zelf over dat hij Perez helemaal niet op dat punt wilde inhalen: "Ik was niet te gretig bij het inhalen, maar ik kon niets anders doen. Ik wilde hem daar helemaal niet inhalen, want ik wilde achter hem rijden maar opeens onderstuurde ik van de baan en toen was het voorbij."

"Daarna was het alleen maar treintje rijden", zo refereert Max aan het moeilijk inhalen op het circuit in Turkije.