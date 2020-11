Jacques Villeneuve: "Max Verstappen heeft te weinig ervaring"

Jacques Villeneuve staat bekend om zijn kritische uitspraken. Regelmatig heeft de Canadees kritiek op landgenoot Lance Stroll, maar na het weekend in Turkije gaf hij toe geen kritiek te hebben. Dat is bijna verbazingwekkend te noemen, aangezien de wereldkampioen van 1997 vrijwel elke gelegenheid aangrijpt om hem kritiek te leveren.

Afgelopen weekend voorspelde Villeneuve dat Max Verstappen als favoriet voor de zege in Turkije zou rijden, maar na de race had Villeneuve vooral kritiek op Verstappen, net als op Charles Leclerc. In de eerste jaren dat Verstappen in de F1 reed kreeg hij veel kritiek van Villeneuve, die regelmatig zei dat hij te jong was om in de Formule 1 te racen. Op deze uitspraken kwam hij echter later terug, en afgelopen weekend voorspelde hij zelfs een overwinning voor Verstappen.

Villeneuve zag de Max Verstappen van zijn beginjaren echter weer in de race, zo zegt hij bij Sky Italië. "Verstappen lijkt al een paar jaar rustiger en volwassener te zijn geworden. Hij rijdt als een kampioen. In Turkije zagen we echter de Max Verstappen van zijn debuutseizoen weer."

"Hij reed veel te agressief en maakte dezelfde fouten die hij maakte in zijn beginjaren in de Formule 1. Zowel hij als Charles Leclerc waren te agressief en vooral te gretig; ze pushten te veel op de verkeerde momenten. Het ontbrak Max en Charles aan enige ervaring vergeleken met de ervaren coureurs op het podium."