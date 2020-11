Verstappen is boos op zichzelf: "Wanneer het moet gebeuren, lukt het niet"

Tijdens de zeer onvoorspelbare, natte kwalificatie op Istanbul Park greep Max Verstappen net naast de poleposition. De Nederlander moest op het laatst het onderspit delven na een sterk optreden van Lance Stroll. De Canadees kon de intermediates op tijd in het juiste raamwerk krijgen en trok onverwacht de eerste plaats naar zich toe. De Red Bull-coureur had na afloop daar flink de pee over in.



Tot vlak voor het einde van Q3 leek de Nederlander zijn derde poleposition uit zijn carrière te scoren. De Red Bull-coureur was iedereen de baas in de listige omstandigheden. Toch kreeg de 23-jarige coureur op het laatst te maken met flinke concurrentie uit onverwachte hoek. Het team van Racing Point besloot namelijk vanaf het begin intermediates onder hun roze wagens te schroeven en die gok pakte goed uit. Sergio Perez hapte als eerste met zijn opgewarmde regenbanden flink wat seconden af van de snelste tijd.

Max Verstappen en Red Bull zagen op dat moment in dat de keuze voor intermediates de winnende strategie zou zijn. De jongste Grand Prix-winnaar ooit reed snel naar binnen en volgde het plan van zijn 'roze' rivalen. De 23-jarige coureur had, in tegenstelling tot de full wets, minder grip en klaagde flink daarover op de boordradio. De Nederlander probeerde op het laatst alles nog uit de kast te halen, maar kwam uiteindelijk twee tienden te kort op de goed presterende Lance Stroll.

Na afloop zei Verstappen over het mislopen van de poleposition: ''Het is erg teleurstellend wanneer je eerste staat in elke sessie, maar wanneer het echt moet... ...Het is niet wat ik leuk vind, maar het kan niet altijd goed uitpakken en dan word je tweede. Ik probeer het altijd beter te doen. Ik ben altijd [****] erg boos als het niet lukt, wanneer het moet'', zegt de Red Bull-coureur met een glimlach.''

Toen er werd gevraagd of de poleposition erin zat na de bandenwissel, zei Verstappen instemmend: ''Als we de band aan de praat zouden krijgen, ja, maar we deden dat niet. Het was erg lastig op de intermediates, maar op de full wets voelde het erg comfortabel, geen problemen. Blijkbaar werkte iets niet met die band, maar het is zoals het is.''



Ondanks dat Verstappen op de tweede startpositie begint, blijft de kopman van Red Bull de favoriet. Toch zal het niet makkelijk worden om Stroll te verschalken voor de eerste plaats volgens de Red Bull-coureur. ''Het zal moeilijk inhalen zijn, omdat er maar een racelijn is. Ga je naast deze lijn, verlies je meteen grip. We zullen een goede manier moeten vinden.''

Na de kwalificatie was er nog sprake dat de Verstappen alsnog vanaf pole mocht vertrekken. Stroll zou tijdens de sessie onder geel een te snelle tijd hebben neergezet, maar de wedstrijdleiding heeft na het bestuderen van de beelden verder afgezien van een straf. De Racing Point-coureur mag dus zijn allereerste pole uit zijn Formule 1-loopbaan behouden en als leider de race aanvangen. De laatste Canadees die dat lukte was Jacques Villeneuve in 1997.