Max Verstappen baalt verschrikkelijk: "Het was gewoon niet goed"

Max Verstappen mag de Grand Prix van Turkije morgen van start gaan vanaf de tweede plek. De Red Bull Racing-coureur wist in de eerste, tweede en derde vrije training de snelste tijd neer te zetten. Nu mag de Nederlander het morgen afmaken vanaf de eerste startrij naast Lance Stroll en daar heeft hij alle vertrouwen in. Het was een erg natte en chaotische kwalificatie.

Het circuit in Istanboel stond voor het eerst sinds een lange tijd weer op de kalender. De organisatie besloot een week voor de GP een nieuwe laag asfalt neer te leggen, wat leidde tot een mega glad oppervlakte. Door de regen van vandaag werd het erger, mede door de olie die mee omhoog kwam. Max Verstappen liet al in de trainingen zien er goed mee om te kunnen gaan, maar hij had het erg lastig in de kwalificatie. Daarom was tweede niet het maximaal haalbare voor de 23-jarige Limburger. “Wij hadden het erg lastig op de inters, dat merkte ik al tijdens de eerste sessie. De baan was natuurlijk een stuk beter in de derde sessie, maar voor ons bleven de inters verschikkelijk. De full-wets waren goed”, zo zegt de Nederlander na de race. Hij concludeert: “Het was gewoon niet goed.”

De ijsbaan in Turkije was niet de favoriete kwalificatie van Verstappen, mede doordat de kwalificatie een half uur stillag door een hevige regenbui. In de regen is Verstappen meestal erg goed en dat kon hij deze keer weer bewijzen. Het was erg spannend me het gevecht met Racing Point, maar uiteindelijk kon Verstappen de auto’s splitsen. Hij hoopt in de race de Racing Points te kunnen verslaan. "Ik ben nu teleurgesteld. Hopelijk kunnen wij morgen een goede race neerzetten, maar voor nu was het gewoon niet goed genoeg."

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas stonden niet in de top drie.