Stroll over recente malaise: "Is niet leuk geweest"

Lance Stroll was - tot en met de race van Monza - bezig aan zijn beste Formule 1-seizoen tot nu toe. Het team van Racing Point kwam als derde snelste team uit de verf, en vaak wist Lance Stroll zijn meer ervaren teamgenoot Sergio Perez te snel af te zijn. Hij bewees critici toen het tegendeel toen hij twee keer vierde werd in Hongarije en Spanje. Echter, na Monza is zijn vorm helemaal ingezakt.

Sinds de Grand Prix van Italië op Monza wist Stroll slechts één punt te scoren, en ook maar één keer de finishvlag te halen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de hoop om derde in het constructeursklassement te worden een duikvlucht heeft genomen. Het team van Racing Point staat inmiddels één punt achter Renault, en gelijk aan McLaren op plek 4. "Ik hoop dat we inmiddels al het ongeluk al gehad hebben, laten we het daar over eens zijn!", aldus een lachende Otmar Szafnauer, teambaas van Racing Point.

Over deze malaise zei Stroll het volgende. "Het is echt niet leuk geweest, neem dat van mij aan", aldus Stroll. "Deze sport kan soms echt frustrerend zijn. Ik heb veel goeds meegemaakt aan het begin van het seizoen, maar sinds mijn podiumplek in Monza is het eigenlijk best slecht geweest; Formule 1 is daadwerkelijk een achtbaan in dat opzicht."

"Achteraf gezien zijn er wel een aantal dingen die ik anders zou hebben gedaan - fouten die ik bijvoorbeeld heb gemaakt", zo vertelt Stroll verder. "Ik heb echt wel een aantal fouten gemaakt die ons veel punten kostten, denk aan bijvoorbeeld Portimao. Maar er waren ook andere dingen waar ik echt niks aan kon doen en gewoon stom ongeluk waren, denk dan bijvoorbeeld aan Mugello - waar ik notabene in gevecht was voor een podiumplek - of aan Rusland", zo vertelt Stroll verder. "Echter, dat is nu in het verleden en het heeft totaal geen zin om me daar verder druk om te maken. Ik kijk nu uit naar de races die komen gaan, en daar heb ik erg veel zin in", zo sluit Stroll af.