Williams Racing in de problemen: Teambaas Williams test positief op het coronavirus

De Formule 1 heeft zojuist bekend gemaakt dat Williams-teambaas Simon Roberts niet aanwezig zal zijn in Turkije. Hij heeft namelijk positief getest op het coronavirus.

Het is niet de eerste keer dat een belangrijk lid in de Formule 1 positief test. Bij Racing Point hadden beide coureurs al eens een positieve test. In een verklaring op Twitter staat: "De FIA en de Formule 1 kunnen bevestigen dat Simon Roberts, teambaas van Williams Racing, positief heeft getest op het coronavirus voordat hij dit weekend naar Istanbul reisde voor de Turkse Grand Prix."

"Simon had maandag een negatieve test tijdens het reguliere COVID-testschema van het team, maar nadat hij lichte symptomen had vertoond, onderging hij vanmorgen een nieuwe test die een positief resultaat opleverde en nu isoleert hij zich voor de vereiste periode van 10 dagen, volgens de nationale richtlijnen van het VK. Simon heeft geen nauw contact gehad met andere leden van het Williams Racing-team en het team zal langs de baan blijven werken zoals gepland."

De teambaas nam dit seizoen het stokje over van Claire Williams.