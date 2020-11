Sebastian Vettel zal Ferrari-teamleden gaan missen

Ferrari-coureur Sebastian Vettel kijkt uit naar zijn overstap naar Aston Martin volgend jaar. De relatie met Ferrari is ten einde en de Duitser heeft zin in een nieuwe uitdaging. Vettel heeft door de verschillende omstandigheden bij Ferrari het erg moeilijk en aan teamgenoot Charles Leclerc heeft de Duitser zijn handen vol.

De viervoudig wereldkampioen hoopt op een nieuw begin bij de middenklasser in de Formule 1. Hij heeft het voordeel dat er weinig zal veranderen aan de 2020-bolide, omdat door corona geen grote aanpassingen in het reglement zijn doorgevoerd. "Ik denk dat het volgende seizoen vergelijkbaar zou moeten zijn in termen van auto's als dit jaar, maar ik denk dat het een grote uitdaging zal worden om er weer bovenop te komen", zei Vettel tegenover F1i.com

"Ik ga mezelf in het project werpen en proberen ervoor te zorgen dat ik alle dingen heb begrepen die moeten worden begrepen voordat het testen en het racen begint. Ik denk niet dat er iets specifieks is om eerlijk te zijn, of een bepaald persoon. Ik denk dat ik het hele team en de manier van werken moet leren kennen."

Mensen missen

De coureur met nummer vijf op zijn bolide moet nog vier races rijden voor de Scuderia. Het zal een moeilijk moment worden om afscheid te nemen, zo bevestigt Vettel. "Nou, ik denk dat het uiteindelijk net een relatie is. Dus ik denk dat ik de mensen zal missen, het idee van het team en Ferrari zelf. Ik ben duidelijk een fan geweest sinds ik een klein kind was, geïnspireerd door Michael Schumacher."

"Ik denk dat het vooral de medewerkers zijn die ik het meest ga missen. Gelukkig kan ik sommigen volgend jaar gewoon nog zien, al is dat op een hele andere manier natuurlijk."