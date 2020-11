George Russell is de laatste tijd erg goed bezig. De coureur van Williams versloeg zijn teamgenoot in alle kwalificaties en toont vaak het beste van zichzelf in de race. De coureur heeft eigenlijk een slechte auto, maar de jonge Brit haalt alles uit de auto.

Hij scoort vaak net buiten de punten of net in de punten en maakt zelden fouten. Helaas ging het op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari mis. De coureur van Williams verloor de controle over zijn auto en crashte in de muur. Het moment was vreemd, want de voormalig Formule 2-wereldkampioen reed achter de Safety Car. Hij verontschuldigde zich op Instagram, Lewis Hamilton en Romain Grosjean gaven de coureur een steuntje in de rug.

De jonge coureur legde het moment uit na de race in Italië.