Russell vergooit opnieuw kans op puntenfinish door crash

Het team van Williams kent een vreemd seizoen. Voorafgaand aan het F1-seizoen 2020 had het team het budget rond, maar toen kwam de coronacrisis. Dat zorgde voor veel problemen, waarbij ook nog eens hoofdsponsor Rokit vertrok. Hierna stond het team te koop en kwam Dorilton Capital naar voren als nieuwe eigenaar.

Een goed seizoen is het voor Williams nog niet, al kan het team vaker vechten met andere concurrerende teams. Williams staat echter als enige team op 0 punten in het WK-constructeurs en mist hierdoor voorlopig de nodige miljoenen die het uitgekeerd kan krijgen door de stand in dit WK.

Mercedes-protegé George Russell, dit voor Williams racet, is dit jaar al diverse keren in de buurt van de punten geweest, onder andere tijdens de race in Mugello, maar crashte daar uit de race tijdens een herstart crash. Ook vandaag crashte hij uit de race, toen hij achter de safety car reed.

Excuses zijn niet genoeg

Hierdoor lopen zowel Russell als Williams duurzame punten mis. Na afloop van de race zei Russell tegen Sky: "Om eerlijk te zijn weet ik niet echt wat ik moet zeggen. Ik heb zo hard gereden als ik kon om de banden goed te laten werken en te pushen tijdens de race."

"We waren in een kansrijke positie. Ik ging over de limiet achter de Safety Car waardoor ik de controle verloor. Ik reageerde niet snel genoeg en dus kon ik het niet opvangen, een moment later crashte ik in de muur. Het spijt me voor het team, zoiets is onacceptabel van mij."

"Dit gebeurt soms als je op koude banden rijdt en ik probeerde de temperatuur erin te houden. Mijn doel was om Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel achter mij te houden, die op warme en verse banden reden. Ik moet hiervan leren en de volgende keer niet dezelfde fout maken, want hier zijn geen excuses voor."