Zevende titel voor Mercedes na zege Lewis Hamilton, klapband Max Verstappen

Waar het een enigszins saaie race onder het stramien; “Een nieuwe race, een nieuw record voor Mercedes,” leek te gaan worden, ontvlamde de Grand Prix van Emilia-Romagna in de slotfase. Het oppermachtige Duitse team, leek genoegen te moeten gaan nemen met een één-drie finish, doordat naaste belager Max Verstappen, Valtteri Bottas leek te gaan verschalken voor de tweede plaats. Ware het echter niet, dat de Nederlander na een puike race in de 50ste ronde uit het niets zijn achterband zag klappen. Verstappen crashte en zag zijn auto stranden in het grind. Tijdens de Safety Car-periode die nodig was om het wrak van Verstappen op te ruimen, crashte ook George Russel uit het niets in de aanloop naar de Acqua Minerali-bocht.

De sprintrace van zes rondes die na het einde van die Safety Car-periode ontbrandde, leverde Mercedes nog maar eens een één-twee op, terwijl naaste belager Red Bull Racing na een spin van Alexander Albon helemaal puntloos bleef. Bovendien kan Cyril Abiteboul zich mogelijk opmaken voor een tweede tattoeage, want Daniel Ricciardo pakte zijn tweede podium van het seizoen.

Hamilton in het gedrang bij de start, Verstappen naar P2

Op een overwegend bewolkt Autodromo Enzo e Dino Ferrari ging al om 13:10 uur de Grand Prix van Emilia-Romagna van start. Bij de start waren de drie mannen die Q2 waren doorgekomen op de mediums, Bottas, Hamilton en Verstappen, niet geweldig weg en daardoor konden Gasly en Ricciardo op de softs meteen in de aanval, Lewis Hamilton raakte daarbij zo druk verzeild in gevecht met Gasly dat Max Verstappen hem nog ver voor de Tamburello voorbij kon steken. Doordat Gasly wijd werd geduwd kon aan de andere kant van de baan Ricciardo hem voorbijsteken en zo stootte de Australiër door naar de vierde plek.

Na een dramatisch weekend in Portimao, was de openingsfase van de race ook deze week weer ongelukkig voor Lance Stroll. Ook dit weekend moest zijn voorvleugel het ontgelden, doordat hij een touché op de linkerachterband van Esteban Ocon meemaakte in Tamburello. Even later was er ook mêlee voor Kevin Magnussen. De Deen spinde in Tosa, doordat Sebastian Vettel tegen hem aan onderstuurde, een incident waar de wedstrijdleiding later van besloot dat er geen verder onderzoek nodig was.

Top drie dicht bij elkaar, uitvalbeurt Gasly als donderslag bij heldere hemel

Na de vijfde ronde zaten Bottas, Verstappen en Hamilton binnen 2 seconden van elkaar en leek zich een mooi gevecht om de podiumplekken te gaan ontvouwen. Hamilton meldde echter na een voorzichtige poging om Verstappen in te halen, zoals verwacht, dat het veel te moeilijk was om zijn voorganger te volgen. De enige inhaalactie die nog lukte in de openingsfase was Carlos Sainz die opzettelijk voorbij werd gelaten door zijn teamgenoot Lando Norris, maar voor de rest was het het voor dit circuit gebruikelijke treintje rijden.

Na 8 ronden kon onverwachts de eerste uitvaller genoteerd worden. De race engineer van Pierre Gasly meldde via de boordradio dat de op dat moment op de vijfde positie rijdende Fransman zo snel mogelijk naar de pits moest komen om zich terug te trekken uit de race vanwege een terminaal probleem. De Fransman leek in te lopen op Daniel Ricciardo en de aanval op de vierde plek in te kunnen zetten, maar moest zijn race dus abrupt beëindigen.

Pitstops sneller nodig dan verwacht, Lewis Hamilton rijdt langer door

Na 14 ronden was Charles Leclerc de eerste van top zeven die binnenkwam voor een pitstop. Kvyat, Albon en Ricciardo volgde een ronde later. Leclerc zat na zijn pitstop vlak achter Ricciardo en leek zich op te kunnen gaan maken voor een inhaalpoging, maar de Monegask verremde zich jammerlijk in de Tosa. Evenlater was ook Daniil Kvyat heel dichtbij een inhaalactie op Alexander Albon, maar was het de Thai die de deur keihard dichtgooide en de Rus reageerde attent, waardoor hij zij voorvleugel wist te sparen.

Ondertussen werd het duidelijk dat Verstappen de Mercedessen goed kon volgen op de medium banden en werd Bottas geinformeerd hard te moeten pushen omdat er snel een pitstop nodig was voor de sneller dan verwacht slijtende medium-banden. In de negentiende ronde, was het echter Max Verstappen die als eerste binnenkwam in ronde 18. Bottas werd een ronde later naar binnen geroepen, terwijl Hamilton meldde dat hij langer door wilde pushen.

Lewis Hamilton rijdt snelste ronde na snelste ronde

Lewis Hamilton was dus als enige van de gebruikelijke top drie nog niet naar binnen geweest en reed de ene na de andere snelste race ronde, terwijl Max Verstappen ondertussen klem zat op iets meer dan een seconde van Valtteri Bottas. Ondertussen werd Hamilton in ronde 26 gevraagd of hij nog 10 ronden door dacht te kunnen op de mediumband en de Brit gaf aan dat hij dacht dat wel te kunnen en bleef ook sneller dan Verstappen en Bottas.

In ronde 29 kwam er een uitvaller door een koppelingsprobleem aan de auto van Esteban Ocon en werd er een Virtual Safety Car-periode in het leven geroepen en daarmee kon Lewis Hamilton onbezorgd zijn pitstop maken en kreeg hij een flinke voorsprong in de schoot geworpen. Daarachter was het Verstappen die Bottas zodanig onder druk zette, dat de Fin een foutje maakte in de Rivazza, waardoor de Nederlander de mogelijkheid kreeg zijn DRS te openen in ronde 37. In ronde 43 was het echter toch einde verhaal met de kansen op de tweede plek voor Valtteri Bottas. De Fin die met schade aan zijn vloer rondreed, maakte wederom een fout in Rivazza, waarna Verstappen hem makkelijk voorbijstak richting de Tamburello-bocht.

Ondertussen zorgde een dramatische pitstop in ronde 40 voor Sebastian Vettel, waarbij een monteur zeven pogingen nodig om zijn rechtervoorwiel te monteren en in plaats van een gevecht voor de laatste puntenposities was de onfortuinlijke viervoudig wereldkampioen wederom veroordeeld tot een achterhoedegevecht.