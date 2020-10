Williams baalt van puntenloze race in Portugal

De Grand Prix van Portugal kende twee kanten voor Williams. George Russell zette een goede prestatie weg in zowel de race als kwalificatie in Portimão. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi had het erg lastig op de gladde Autódromo Internacional do Algarve.

Latifi kwalificeerde zichzelf als twintigste, terwijl zijn teamgenoot Russell naar Q2 mocht en daar Sebastian Vettel van de viertiende plek wist de slaan. De racestart was een beetje chaotisch. Het regende en het circuit was glad, de banden waren ook moeilijk op temperatuur te krijgen. Al met al een lastige race waar Williams met twee blikken terug op kan kijken. Dave Robson, de senior race engineer van Williams, legt een verklaring af voor het resultaat van de Britse renstal. "Portimao leverde een interessante race op met een reeks strategieën, wat lichte regen en leuke gevechten. Over het algemeen was ons racetempo redelijk goed, en beter dan in de recente races. George was in staat om een goede lange openingsstint af te leggen op gele band en was goed op weg voor een zeer sterke finish. Helaas betekende een probleem bij de pitstop dat hij een onnodige worsteling kreeg met Giovinazzi en Bottas, wat hem een kans kostte om Norris en Albon te verslaan. Toch reed hij goed met een goed tempo en verstandige agressie”, zo verklaart hij in een persbericht van Williams.

Latifi was ook sterk

Over Latifi had de engineer het volgende te zeggen: “Nicholas liet ook een goed tempo zien, vooral in de openingsstint. Hij worstelde een beetje meer dan George om de mediumband goed te laten werken in de lichte regen, maar eenmaal door die fase vond hij een goed ritme en genoot hij van een hecht gevecht met Magnussen ondanks de moeilijke windvlagen.

Gezien het feit dat er maar één uitvaller was, het feit dat we als 14e konden eindigen, is dit eeen goed resultaat en het laat zien dat we vooruitgang boeken met de auto.”

Ook heeft hij nog wat lovende woorden over voor zijn team. “We hebben ook eens te meer aangetoond dat we een sterk team hebben van mensen die keihard aan het werk zijn en die uitblinken wanneer ze worden geconfronteerd met de onzekerheden die ontstaan door nieuwe racelocaties en verkorte sessies. We hebben enorm genoten van onze tijd in Portugal en kijken nu uit naar de uitdaging van een ingekort evenement in Imola."