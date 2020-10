Williams-coureurs: "Hebben nog veel werk te doen vanavond"

De Williams-coureurs hebben een lastig seizoen. De auto werkt maar niet mee en het team heeft het financieel zwaar. Toch weet het team elk weekend te verbeteren, zo ook in Portugal. De Williams-corueurs spreken hierover.

Om te beginnen met George Russell. De jonge coureur vond het een productieve dag en was tevreden. “Het was een relatief productieve dag gezien het aantal rode vlaggen. De baan-kennis was erg snel gedaan, de eerste 20 minuten waren erg lastig, maar toen voelde het gripniveau erg sterk aan. Ik was erg blij met mijn ronde op de mediums waarmee we op P11 eindigden. Al met al geen slechte dag.”

Russell blikt ook vooruit op de kwalificatie. “Verder kijken naar het weekend denk ik dat we weer gaan vechten met Haas en de Alfa's. De tweede vrije training was weggegooid door de rode vlaggen. Niemand weet waar ze staan, vooral niet in de lange runs.”

Tweede vrije training was te druk

Zijn teamgenoot Latifi vond het glibberige circuit wel leuk om over te rijden. “Het was echt een leuke baan om over te rijden, het is altijd leuk om naar circuits te komen waar je niet veel ervaring mee hebt en ze te ontdekken. FP1 was lastig, er was een zeer slechte grip en ik weet zeker dat dit voor iedereen hetzelfde was.”

Hij vervolgt tegenover Sky Sports: “Ik had echt moeite om een goed en consistent gevoel te krijgen voor de balans van de auto. Het was waarschijnlijk een van de moeilijkste sessies die ik het hele jaar heb gereden. FP2 was erg druk met iedereen die de Pirelli-bandentest deed in de eerste ronden en de tweede helft was behoorlijk verstoord met rode vlaggen. We hebben zeker wat werk te doen vanavond, en veel gegevens om door te nemen en te analyseren.”