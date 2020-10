Max Verstappen over speculaties: "Hulkenberg is een goede teamgenoot"

Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van Red Bull Racing. Het team heeft twee problemen. De motorleverancier Honda heeft bekend gemaakt te stoppen na het 2021-seizoen. Hierdoor moet het team uit Milton Keynes opzoek naar een andere motorfabrikant of zelf de eigendommen kopen van Honda. Maandag zal hier een belangrijke vergadering over zijn. Het tweede probleem is het stoeltje naast Verstappen.

Helmut Marko bevestigde eerder dat als Alexander Albon niet presteert, er twee nieuwe coureurs klaarstaan. Dit zou dan Sergio Perez of Nico Hulkenberg zijn. Het is natuurlijk niet de taak van de 23-jarige Nederlander om iemand uit te kiezen voor het andere stoeltje bij Red Bull Racing, maar toch werd hem gevraagd wie zijn favoriet is. "Ja, het is natuurlijk niet aan mij om daar iets over te zeggen", zo vertelt de corueur van Red Bull tegenover RTL Duitsland. "Maar Nico is een supertoffe gast en wat hij op de Nurburgring liet zien was natuurlijk geweldig." Nico Hulkenberg verving Lance Stroll, die ziek was geworden en later het coronavirus bleek te hebben.

Verstappen vertelde wel iets over wat hij denkt van een duo met Hulkenberg. "Ik denk dat hij een goede teamgenoot zou kunnen zijn, maar die beslissing is niet aan mij", zo benadrukt de coureur met nummer 33 op zijn bolide.

Beste papieren heeft Hulkenberg

De Duitse Sky Sport-analist en oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Hulkenberg de beste papieren heeft voor het stoeltje. "Ik denk echt dat hij de nummer-één kandidaat is voor het stoeltje. In de eerste plaats heeft Red Bull geen geld nodig. Max en Nico mogen elkaar bovendien graag en hoewel ik niet over alle exacte cijfers beschik, weet ik dat Red Bull als merk nog niet echt omarmd wordt in Duitsland. Een vriendelijke coureur als Nico, die grote bekendheid geniet, zou in dat opzicht volkomen logisch zijn."

Als Alexander Albon zich blijft verbeteren is er niets aan de hand, dan rijdt de Thaise-Brit gewoon volgend seizoen bij Red Bull Racing.