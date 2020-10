'Haas kiest voor Mick Schumacher en line-up Alfa Romeo blijft ongewijzigd'

Haas heeft vandaag bekend gemaakt niet door te gaan met de huidige line-up. Beide coureurs zullen in 2021 niet meer actief zijn. Nu heeft Haas de kans om Mick Schumacher voor hun team te laten rijden. De Duitser zou in eerste instantie op weg zijn naar Alfa Romeo, maar die wil de coureurs houden voor 2021.

Sky Italia weet te melden dat Mick Schumacher op het punt staat om te tekenen bij Haas. Hij zou dan hoogstwaarschijnlijk naast Mazepin komen te rijden. De Russische miljardairszoon die al enige tijd in verband gebracht wordt met de Amerikaanse renstal, heeft ook al een contract klaarliggen bij het Amerikaanse team.

Romain Grosjean en Kevin Magnussen zullen naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen niet meer actief zijn in de Formule 1. Haas F1-teambaas Günther Steiner liet weten geen haast te maken bij de keuze voor de coureurs in 2021. Maar oogt wel op jong talent. "Er moet sprake zijn van talent, want dat blijft heel belangrijk. Sommige talentvolle coureurs nemen echter ook sponsorgeld mee. Zeker als je het over jongere coureurs hebt." Al het geld dat de coureur meeneemt, kan worden uitgegeven aan de auto. "Dat is ook belangrijk, want we willen volgend jaar echt weer iets opbouwen hier.”

Steiner wil graag een toekomst duo, zo laat het F1-magazine weten. “We willen eigenlijk dat de coureurs die we volgend jaar in de auto zetten, ook in 2022 nog voor ons rijden. Namen wil ik daarbij niet noemen, sorry”