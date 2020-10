Helmut Marko adviseerde Vettel: "Hij had een jaar rust moeten nemen"

Red Bull’s motorsportbaas Helmut Marko en Sebastian Vettel kunnen het erg goed vinden. De twee hebben voor een aantal wereldtitels bij de renstal gezorgd. Daarna vertrok haar naar Ferrari, waar hij niet kon presteren wat hij van hem werd verwacht. In mei kondigde Ferrari en Vettel aan afscheid van elkaar te nemen.

Velen dachten dat dit het einde van de Formule 1-carièrre als coureur was voor Vettel, maar uit het niets kwam er naar buiten dat hij zich aansloot bij Racing Point.

Vettel verliet Red Bull Racing met 39 raceoverwinningen en vier wereldtitels, maar bleef dichtbij de renstal. Marko is misschien wel zijn grootste vriend in de paddock en die had ook een goed advies voor de coureur die geen nieuw contract kreeg bij Ferrari. Met kansen om zich bij Mercedes of Red Bull te voegen zei Marko tegen Vettel dat hij een jaar aan de zijlijn moest blijven. "Ik raadde hem aan een jaar pauze te nemen", zei Marko tegen de Duitse omroep Sport1. "Hij zou zichzelf tussendoor kunnen opladen en dan met een nieuwe energie terugkomen en focussen op de kansen die 2022 zou bieden. Ik denk dat er voor 2022 een paar stoelen beschikbaar kunnen komen."

Podium realistisch voor Vettel

Uiteindelijk besloot de Duitser om naar Racing Point over te stappen. Dat team gaat volgend jaar over in Aston Marin Racing. Marko denkt dat Vettel wel voor wat podiumplekken kan gaan vechten, maar de 77-jairge denkt niet dat een raceoverwinning haalbaar is. "Hij wilde in beeld blijven en denkt dat hij een goede kans heeft om met Aston Martin op het podium te eindigen. Dat is naar mijn mening vrij realistisch", aldus de adviseur van Red Bull.

Over een overwinning twijfelt de 77-jairge nog wel, want Mercedes en zijn team zullen nog sterker zijn dan het Aston Martin Racing. "Maar of hij ook kan winnen? Dat betwijfel ik op basis van de auto. Ik hoop dat deze nieuwe richting goed voor hem zal werken."